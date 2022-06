Her gjemmer 500 sivile seg. De siste matleveransene skal ha kommet for to uker siden.

Forholdene på kjemikaliefabrikken i Sievjerodonetsk blir stadig verre. – Folk kan ikke leve lenge uten vann, sier en FN-medarbeider til BBC.

Røyk stiger opp fra Azot-anlegget i Sievjerodonetsk etter angrep i helgen. Her gjemmer hundrevis av ukrainske sivile og soldater seg.

De siste meldingene fra Ukraina minner om nyheter som kom fra en annen del av landet for noen uker siden.

Over 500 sivile har søkt tilflukt i en bunker i det kjemiske anlegget Azot, like utenfor Sievjerodonetsk, på samme måte som Mariupols innbyggere gjorde på Azovstal-stålverket i april og mai.

– Stor bekymring

Kampene om byen, som tidligere hadde over 100.000 innbyggere, har pågått i flere uker. Nå begynner situasjonen å bli veldig ille på Azot-anlegget. Det forteller FNs humanitærmedarbeider Saviano Abreu til BBC.

– Mangel på vann og sanitærforholdene er en stor bekymring. Folk kan ikke leve lenge uten vann, sier han.

De siste matleveransene kom for to uker siden. Det forteller Roman Vlasenko til CNN. Han leder Sievjerodonetsk regionale militæradministrasjon.

Vil evakuere til russiskkontrollerte områder

Blant de 500 personene er det 40 barn. Det skriver Luhansks guvernør Serhiy Haidai på Twitter.

Nå blir det vanskeligere å vanskeligere å evakuere sivile. Alle broer som leder til byen, er ødelagt, skriver Haidai. Totalt er det flere tusen sivile igjen i byen, ifølge BBC.

Russland har åpnet for en evakueringsrute fra Azot, men bare til russiskkontrollerte områder i nord, skriver CNN.

Et satelittbilde viser den ødelagte Pavlograd-broen vest i Sievjerodonetsk. Ødelagte broer gjør russisk fremrykning verre, men gjør det samtidig krevende å evakuere sivile fra den krigsherjede byen.

Stormer fra ulike retninger

Russiske styrker angriper anlegget med artilleri. Det skriver The New York Times. Samme avis melder at Azot før krigen var landets tredje største ammoniakkprodusent.

– Russerne prøver å storme byen fra ulike retninger, sier Oleksandr Strjuk ved en lokal militærenhet til The New York Times.

Angrepene har forårsaket store skader. Det melder britisk etterretning på Twitter.

Ukrainske styrker holder fortsatt stand på Azot. Sporadisk forsøker de å fordrive russerne fra byens sentrum.

– Grusomme kostnader

Også soldater har slått leir på Azot-anlegget. Samtidig tar Russland kontroll over store deler av resten av byen, som ligger øst i Ukraina.

Rundt 70 prosent av byen skal være under russisk kontroll. De menneskelige kostnadene av krigingen er grusomme, har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sagt.

Så langt har ukrainske myndigheter meldt om 12.000 drepte sivile som følge av Russlands krigføring de siste tre månedene.