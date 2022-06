De konservative mister to plasser i Parlamentet. Men Boris Johnson lover å fortsette.

Liberaldemokratene og Labour har i England vunnet hvert sitt suppleringsvalg til Parlamentet. Deres seier regnes som et ydmykende nederlag for De konservative.

Liberaldemokratenes kandidat Richard Foord og kona Kate ble møtt med applaus på valgnatten i Crediton i Devon. Foord har sikret seg en plass i Parlamentet på bekostning av regjeringspartiet.

NTB-AFP

9 minutter siden

Liberaldemokratenes kandidat Richard Foord har vunnet et mandat i Devon i Sør-England som de konservative har holdt siden 1880-tallet. Sist vant statsminister Boris Johnsons parti med et flertall på 24.000 stemmer.

– Dette ser ut som en klar seier. Folket i Tiverton and Honiton har hevet røsten for landet, sa en talsmann for Liberaldemokratene før seieren var et faktum.

Partisekretæren gikk av – Johnson blir sittende

Samtidig ble det klart at Labour har tatt et mandat i valgkretsen Wakefield i West Yorkshire i Nord-England som var en sikker krets for Labour i alle år inntil toryene tok den i valgskredet i 2019.

Fredag morgen varslet De konservatives partisekretær Oliver Dowden sin avgang.

– Noen må ta ansvar, og jeg har kommet frem til at det ikke vil være rett for meg å bli sittende under disse omstendigheter, skriver Dowden i et brev til statsministeren.

Selv akter statsministeren å bli sittende.

– Jeg må høre på det folk sier. Vi skal kjøre på og møte befolkningens bekymringer, sier Johnson til britiske medier.

Stemmene telles i Crediton i Devon etter valget torsdag som den liberaldemokratiske kandidaten vant. Også i Wakefield i Nord-England tapte de konservative.

Turbulent periode

Grunnen til at det ble arrangert suppleringsvalg i de to kretsene, er at de konservative representantene måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i Parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

Valgene fant sted etter en turbulent periode med skandaler og kriser som har gått hardt utover støtten til statsminister Boris Johnson og regjeringspartiet. 6. juni overlevde han på hengende håret en mistillitsavstemning i partigruppen.

Mens valget ble avholdt, befant Johnson selv seg tusener av kilometer borte på et møte i Samveldet i Rwanda. Han avviste at han ville gå av som følge av valgtap i de to kretsene.