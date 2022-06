Verden Stormingen av Kongressen Trump forsøkte å gjøre dem til syndebukker. Til slutt følte de seg ikke lenger trygge hjemme.

De avviste påstander om valgfusk. Da ble de møtt med trusler og hets.

22. juni 2022 20:56 Sist oppdatert nå nettopp

I ti år hadde hun jobbet som valgfunksjonær. Wandrea «Shaye» Moss hadde lært fra sin bestemor å verdsette stemmeretten. Mange svarte velgere før henne hadde aldri fått mulighet til å bruke den.

Hun hadde ikke sett for seg at USAs president skulle anklage henne for valgfusk. Men etter presidentvalget i 2020 ble både hun og moren Ryby Freeman offer for Donald Trumps svertekampanje.