Politisk gjennombrudd for Joe Biden – går trolig mot historisk klimavedtak

– Dette vil være den viktigste lovgivningen i historien for å takle klimakrisen, sa Joe Biden torsdag.

Joe Biden, president i USA.

24 minutter siden

Etter et overraskende politisk gjennombrudd tror Joe Biden det går mot et historisk klimavedtak i Kongressen.

Bakgrunnen er at det skal være enighet internt i Det demokratiske partiet om en ny stor tiltakspakke. Den omfatter blant annet en rekke grep for å kutte utslipp.

Han la til at pakken også vil bidra til å senke helseutgiftene for millioner av amerikanere.

Inntil denne uken er den gigantiske pakken med klima- og helsetiltak og skatteendringer blitt stanset av Joe Manchin.

Han er en senator som befinner seg helt ute på høyresiden i partiet. Manchin har advart om at pakken vil føre til økt inflasjon.

Onsdag kom imidlertid nyheten om at Manchin har gått med på et kompromiss. Dermed ligger det an til at Demokratene kan få pakken vedtatt i Senatet med knappest mulig flertall.

Vindgigant til værs etter klimaenighet i USA

Torsdag kveld norsk tid steg aksjene i den danske vindgiganten Vestas steg med 16 prosent.

Dermed ble selskapets aksjonærer i prinsippet nesten 26 milliarder danske kroner rikere.

Bakgrunnen for at aksjen steg, er nettopp det at senator Manchin og resten av Demokratene trolig er enige om å få vedtatt tiltakspakken.

52 milliarder dollar og skatteletter

I tillegg til å stimulere industrien til å produsere i USA, skal pakken støtte opp under forskning. Målet er å skape arbeidsplasser på høyteknologifeltet, og vinne fram i konkurransen med rivaler som Kina.

Tiltakene skal gjelde i mange år. Verdien av pakken skal totalt være 280 milliarder doller. Vedtaket i Representantenes hus ble gjort med solid margin, 243-187.

Loven sendes nå til Joe Biden for signering. Et antall republikanere stemte også for forslaget.

– Dette gir USA evnen til ikke bare å konkurrere med Kina i framtiden, men å lede verden og vinne den økonomiske utviklingen i det 21. århundret, sa Biden i forkant av avstemningen.

Mange amerikanske selskaper produserer databrikkene de trenger i asiatiske land. De siste årene er Taiwan og Sør-Korea blitt markedsledende i produksjonen.

Loven omfatter 52 milliarder dollar i tilskudd og andre insentiver for databrikkeindustrien, samt skattelette for selskaper som satser på å etablere fabrikker i USA.