For noen er de frihetskjempere, for andre er de bare pøbler

Politiet truer med massearrestasjoner, men ingen ting tyder på at de demonstrerende lastebilsjåførene i Canada vil gi seg.

Politiet har truet med å arrestere alle som forsyner demonstrantene med drivstoff. Det ser ikke ut til å skremme.

10 minutter siden

Etter å ha blokkert store deler av hovedstaden Ottawa i to uker, utvidet de demonstrerende lastebilsjåførene aksjonen. Denne uken stanset de all trafikk over Ambassador Bridge, den viktigste forbindelsen mellom Canada og USA.

Hver dag kjører 8000 lastebiler over broen. De står for over en fjerdedel av all handel mellom de to nordamerikanske landene. Lenger vest, ved Alberta, ble også en grenseovergang stengt.