Koronaprotester kan ramme bilindustrien. Nå truer politiet med massearrestasjoner.

For noen er de frihetskjempere, for andre er de bare pøbler. «Frihetskonvoien» ødelegger nå for den amerikanske bilindustrien, advarer Det hvite hus.

I to uker har demonstrantene preget gatene i den canadiske hovedstaden Ottawa. Flere amerikanere har også reist til byen for å delta i demonstrasjonene.

9. feb. 2022 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

Etter å ha blokkert store deler av hovedstaden Ottawa i to uker, utvidet de demonstrerende lastebilsjåførene aksjonen. Denne uken stanset de all trafikk over Ambassador Bridge, den viktigste forbindelsen mellom Canada og USA.

Hver dag kjører 8000 lastebiler over broen. De står for over en fjerdedel av all handel mellom de to nordamerikanske landene. Lenger vest, ved Alberta, ble også en grenseovergang stengt.