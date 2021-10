Ekstremvær, rotteplager og kaos før toppmøtet. Men den verste katastrofen ble avverget.

GLASGOW (Aftenposten): Ekstremvær og flom. Protester. Innstilte tog. Rotter i gatene og ingen hoteller å oppdrive.

De største protestene er først ventet mot neste helg. Men allerede i helgen var det mindre protester, ledet av Extinction Rebellion.

Glasgow kunne nok tenkt seg en mindre kaotisk opptakt til det store klimatoppmøtet som starter mandag.

Selv dronningen sviktet arrangørene.

I løpet av det neste døgnet skal 30.000 delegater og over 100 statsledere fra hele verden innta den skotske byen Klimatoppmøtet er nå døpt det «viktigste i vår tid».

– «Hele menneskeheten» ligger i potten, advarer Storbritannias statsminister Boris Johnson, vert for COP26.

Fakta Klimatoppmøtet i Glasgow Konferansen heter Cop26 fordi det er det 26. klimatoppmøtet etter at verden undertegnet klimakonvensjonen i Rio i 1992. Arrangeres i Glasgow, Skottland, mellom 31. oktober og 12. november. Hvert land la i Paris i 2015 inn løfter om hva de skal gjøre med egne utslipp. I Glasgow skal verden forsøke å enes om nye løfter. Håpet er at møtet skal bli en vitamininnsprøytning i kampen mot klimaendringene. FNs generalsekretær, António Guterres, mener at drastiske tiltak nå må til for å bremse den globale oppvarmingen. Vis mer

Klimakaos før klimamøte

Det har vært en krevende uke for skottene. Mens «hele verden» er i ferd med å lande i Edinburgh og Glasgow, har ekstremvær de siste dagene ført til kansellerte togavganger og kaos på de sentrale jernbanestasjonene.

Flere mindre broer kollapset som følge av flommen. Sentrale veier mellom England og Skottland har vært stengt.

Oversvømte gater i Glasgow torsdag. De siste dagene har det vært enorme nedbørsmengder flere steder i Skottland.

På toppen har det vært intense forhandlinger for å avverge det som ville vært en katastrofal streik: Transportarbeiderne truet med å stoppe all kollektivtransport i Glasgow og all togtrafikk mellom Edinburgh og Glasgow.

Uværet i Skottland skapte kaos og kanselleringer på flere togstrekninger.

Foran toppmøtet har skotske myndigheter investert tungt i flunkende nye elbusser, ladestasjoner og elektriske tog. Det kunne blitt til ingen nytte. Men sent fredag kveld ble streiken avblåst. Transportarbeiderne hadde presset gjennom solide lønnsøkninger.

Søppelstreik og rotteplager

Men det er ikke bare transportarbeiderne som truet med å gjøre det surt for arrangørene.

Glasgow by har i mange måneder slitt med søppelhåndtering, mangel på renholdsarbeidere og store rotteplager.

– Denne byen har et alvorlig søppelproblem. Vi sliter både med ulovlig dumping av avfall og uavhentet matavfall som flyter i gatene.

Det sier Malcolm Cunning, den lokale Labour-lederen i bystyret.

Ikke bare klager folk i Glasgow over rotter i gatene. Flere renholdsarbeidere har fått behandling på sykehus etter å ha blitt bitt av rotter.

Renholdsarbeiderne, som også varslet streik fra mandag, har gått med på å suspendere aksjonene under COP26. Igjen mot en betydelig kompensasjon.

Har leid inn cruiseskip

Problemene stopper ikke der. Mangel på hotellsenger har også skapt hodebry for arrangørene og en gullgruve grådige utleiere.

Det er 30.000 delegater på møtet og 15.000 hotellrom tilgjengelig i Glasgow. Det har ført til at enkelte delegater er tilbudt rom 160 kilometer fra konferansesenteret.

To cruiseskip er nå hentet inn for å avhjelpe situasjonen.

Private Airbnb-utleiere har hatt gode tider. Enkelte har tatt opp til 30.000 kroner natten for et rom.

Mulig superspreder

Og mens covid-smitten igjen er på full fart oppover i Storbritannia, har helseeksperter lenge advart mot hele arrangementet.

Tusenvis av delegater og mediefolk har ankommet Glasgow de siste dagene.

Skottlands helseminister, Humza Yousaf sier «det er absolutt en risiko» for at klimatoppmøtet blir et supersprederarrangement.

Da Storbritannia arrangerte G7-møtet i Cornwall i sommer økte smitten. Britiske myndigheter avviste at toppmøtet hadde skylden.

Nå gjøres alt for at toppmøtet ikke skal ende i en smittekatastrofe. En daglig negativ hurtigtest må fremvises for å komme inn på konferanseområdet. Det betyr hjemmetester hver eneste morgen.

Aksjonistene ankommer

De store protestene er først ventet mot slutten av neste uke. Denne helgen har klimaaksjonistene vært mest synlige i Roma, under G20-møtet.

Aksjonistene fra Extinction Rebellion hadde markeringer flere steder i Glasgow i helgen. Men de store demonstrasjonene er først ventet mot neste helg.

Men i flere dager har det vært spredte aksjoner flere steder i Glasgow. Fredag okkuperte Extinction Rebellion inngangen til universitet i Glasgow. Lørdag arrangerte de en demonstrasjon i solidaritet med u-land. Under bannere som «Stop killing the Global South» og «Fair deal for the Global South».

Greta Thunberg ankom Glasgow sent lørdag kveld.

Og lørdag kveld ankom Greta Thunberg Glasgow. Hun kom med tog fra London. Det skapte kaos og tilløp til panikk på stasjonen.

Blant demonstrasjonene som er planlagt i Glasgow er en marsj gjennom byen 5. november, organisert av Fridays for Future Scotland.

«En lukket by» i byen

Det enorme konferanseområdet i Glasgow, kalt «Blue zone», er hermetisk lukket og saumfart av bombehunder.

Konferanseområdet, også kalt «Blue Zone», er hermetisk lukket og sjekket av bombehunder og politi.

Sikkerheten på konferanseområdet er overtatt av FN, og ikke britiske myndigheter.

Forhandlingene skal foregå her, hvor også statslederne og de nasjonale delegasjonene holder til.

Og mandag braker det løs.

Da kommer USAs president Joe Biden i spissen for mange av verdens mektigste land. Men to sentrale statsledere har valgt å bli hjemme: Russlands Vladimir Putin og Kinas Xi Jinping. Selv om begge land sender store delegasjoner, er deres fravær et stort nederlag for Boris Johnsons diplomatiske evner.

Johnson hadde også håpet at Dronning Elizabeth, elsket av en hel verden, skulle kaste glans over åpningen. Men den 95 år gamle monarken har fått streng beskjed om å bli hjemme og pleie helsen. I stedet skal hun sende en videohilsen.