Tusenvis av vaksinenektere forbys å gå på jobb mandag. Brannmenn inntok gatene i New York.

Ingen vaksine betyr ingen lønn for alle kommunalt ansatte i New York fra mandag av. Det har ført til store protester.

Torsdag var det store protester utenfor New York-borgermesterens hus. Tusenvis av brannmenn nekter å la seg vaksineres.

29. okt. 2021 21:34 Sist oppdatert nå nettopp

Plakatene New Yorks brannmenn holdt opp da de protesterte utenfor borgermester Bill de Blasios hjem torsdag kveld norsk tid, er ikke til å ta feil av.

«Min kropp, mitt valg». «Jeg er veldig sint». «Hold din politiske agenda ute av min arm», var bare noen av slagordene brannmennene kom med.

Grunnen til de store protestene er New York, og Blasios, vaksinekrav for byens kommunalt ansatte. Innen mandag må blant annet alle brannmenn, politi og søppelarbeidere være vaksinert med minst én dose.

Hvis ikke vil de umiddelbart bli satt i ulønnet permisjon i minst 30 dager og gå en usikker jobbhverdag i møte.

Innen mandag må tusenvis av brannmenn la seg vaksinere for å kunne gå på jobb. Torsdag var rundt 3500 av dem uvaksinerte.

Tusenvis fortsatt uvaksinert

Men til tross for vaksinekravet, er det fortsatt tusenvis av arbeidere som fortsatt nekter å ta vaksinekravet.

Ifølge New York Post hadde 68 prosent av byens brannmenn tatt én vaksine torsdag morgen. Det betyr at rundt 3500 brannmenn ikke vil kunne gå på jobb mandag.

For sanitetsarbeidere og politiet er tallet henholdsvis 67 og 74 prosent.

– Vi er veldig sikre på at disse tallene kommer til å gå opp, sa borgermester de Blasio torsdag.

Plakatene som ble holdt opp under protestene fortalte klokkeklart hva deler av New Yorks brannmenn mener om vaksinekravet.

Vil ikke utsette fristen

President i Uniformed Firefighters Association of Greater New York, Andrew Ansbro, forteller at «mange» av fagforeningens medlemmer sliter å ta avgjørelsen om å vaksinere seg.

Han advarer også om at det vil bli en «katastrofal mangel på arbeidskraft» hvis ikke borgermesteren utsetter eller fraviker fra vaksinekravet.

Men det vil ikke de Blasio gjøre, sa han torsdag.

– Det er ingen diskusjon om å endre fristen. Hvis vi ikke stopper korona, vil newyorkere dø. Vi må stoppe det, og måten å gjøre det på er vaksinasjon. Det må også inkludere våre offentlige ansatte, uttalte de Blasio ifølge ABC News.

De Blasio uttalte også at han er trygg på at byen vil kunne driftes på en forsvarlig måte til tross for færre ansatte. Blant annet har han beordret søppelarbeidere å jobbe på søndager og forlenge åttetimersskift.

Mandag tok New York-borgermester de Blasio selv sin tredje koronavaksine på direkten.

Biden saksøkes for kommende vaksinekrav

New Yorks vaksinekrav kom i kjølvannet av at president Joe Biden selv i september la frem en plan om å kreve vaksinasjon for store deler av befolkningen. Biden kunngjorde da et kommende vaksinekrav for følgende grupper:

Over 80 millioner ansatte i alle bedrifter med flere enn 100 ansatte. Hvis ikke selskapet sørger for vaksine, må ansatte testes hver uke.

Over 17 millioner helsearbeidere som jobber steder som får offentlig støtte.

Over 2,5 millioner som jobber for USAs stat. Også innleid arbeidskraft skal være vaksinert.

Ved underholdningsarrangement skal det kreves vaksinebevis eller test av publikum.

Les også Joe Biden innfører vaksinepåbud. Det kan omfatte 100 millioner amerikanere.

Noen av kravene vil settes til verks i løpet av desember, skriver nyhetsbyrået AP. De skriver også at ytterligere informasjon om vaksinekravene er ventet snarlig.

Bidens planer om vaksinekrav har møtt stor motstand i enkelte delstater. Onsdag saksøkte delstaten Florida Biden for det de mener er ulovlige krav fra presidenten.

Det fortalte den republikanske guvernøren i Florida Ron DeSantis på en pressekonferanse onsdag, skriver AP.

Også i Texas har påbudet møtt stor motstand. Delstaten har gjort vaksinepåbud for ansatte ulovlig.

Mandag skrev CNBC at flere bransjer bønnfaller Biden om å utsette kravene i frykt for at arbeidere sier opp jobben. CNBC viser til at en undersøkelse viser at tre av ti uvaksinerte heller vil si opp jobben enn å la seg vaksinere eller testes ukentlig.

