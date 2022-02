Må på voksenopplæring om jødehat

Er det bare uvitenhet når en amerikansk kjendis sier at nazistenes jødehat ikke var rasisme, eller avdekker det et større problem?

Whoopi Goldbergs uvitenhet om holocaust oppfattes som tegn på et større problem.

Komikeren, skuespilleren og programlederen Whoopi Goldberg er en av USAs største afroamerikanske kulturpersonligheter.

Hun har markert seg som en kraftfull antirasist. Men denne uken gikk det helt feil. Hun avviste at drapet på 6 millioner jøder var et resultat av rasisme. Hun sa at det var hvite som drepte hvite.