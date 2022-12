QAnon er splittet etter Trumps nederlag. Elon Musk kan bli deres redningsmann.

Blant noen QAnon-tilhengere har Musk blitt en profetisk figur på nivå med Donald Trump. Er Twitter-eieren i ferd med å bli bevegelsens nye helt?

Elon Musk i samtale med Donald Trump. Kan Musk bli konspiratorikernes nye favoritt?

QAnon er en konspirasjonsteori på høyresiden av amerikansk politikk, der målet er å stoppe en etablert sammensvergelse i den politiske, økonomiske og kulturelle eliten.

De siste årene har den sentrert seg rundt tidligere president Donald Trump.

Nå har Elon Musks siste Twitter-påfunn blåst nytt liv i dem som er en del av QAnon-bevegelsen.

Det skriver The Washington Post og flere andre medier.

Ifølge tilhengere av QAnon forsøkte Trump å avsløre og stoppe en etablert sammensvergelse i den politiske, økonomiske og kulturelle eliten i USA. Teorien oppsto i oktober 2017.

Tirsdag tvitret Musk en hvit kanin-emoji. Mange tolket det som «følg den hvite kaninen».

Hvorfor fikk det konspirasjonsteoretikerne til å gløde igjen?

Et symbol på QAnon

Den hvite kaninen var muligens en referanse til fortellingen om «Alice i Eventyrland» eller filmen «The Matrix», mener QAnon-tilhengere.

Siden 2018 har det å bli med ned i kaninhullet blitt et bilde på at konspirasjonen oppfordrer andre til å synke dypere inn i konspirasjonsteorien, ifølge The Washington Post.

I minuttene etter at Musk tvitret, lyste QAnon-fellesskapet opp av begeistring. Twitter-sjefen ble nevnt i krypterte Telegram-kanaler, på Trumps Truth Social-plattform og på Twitter, ifølge The Washington Post.

Musk lo av kritiske stemmer som sa at tweeten kunne tolkes negativt, men ga ingen avklaring.

Blant QAnon-medlemmer var imidlertid budskapet klart: Musk pratet direkte til dem.

Også avisen Newsweek har funnet en rekke kontoer som tolket Musks melding som en kode og som et tegn på at Musk vil fortelle sannheten til millioner av følgene.

Spaltist i Los Angeles Times, Michael Hiltzik, spurte i en kommentar onsdag om verden virkelig ønsker å vite hvor mye lavere Musks Twitter kan synke.

– Hans omfavnelse av konspirasjonsteorier forsterker de falske narrativene og gir dem kredibilitet blant mange av hans 120 millioner Twitter-følgere og 200 millioner brukere, inkludert de 13 prosentene av amerikanerne som sier de regelmessig får nyhetene sine fra Twitter, skrev Hiltzik.

Bare et par dager etter kanin-tvitringen, begikk Musk nye Twitter-sprell.

Stengte ute flere onsdag og torsdag

Rekken med spark mot venstresiden og de som taler ham imot begynner å bli lang.

Siden han svidde av 44 milliarder og kjøpte Twitter, har Musk flere ganger kritisert kanselleringskultur og den såkalte «woke»-bevegelsen.

Søndag var målet Anthony Fauci, smitteverneksperten som var blant de som ledet koronahåndteringen i Det hvite hus. Fauci ble under pandemien et hatsymbol for vaksinenektere langt ute på høyresiden.

I oktober tvitret Musk en lenke til en artikkel som knyttet privatlivet til Paul Pelosi, mannen til speaker i Representantenes hus Nancy Pelosi, til det faktum at han ble angrepet med hammer i ekteparets hjem.

Onsdag denne uken ble profilen til kontoen ElonJet, som sporer flydata, fjernet. Den hadde sporet og tvitret om Elon Musks fly, og baserte seg på en verdensomspennende tjeneste for sporing av flytrafikk.

Flere påpekte at i realiteten kunne nå også mer kjente tjenester som Flightradar24 risikere utestengelse.

Torsdag kveld ble også kontoene til ni journalister som omtalte stengingen av kontoen, fjernet. Teknologireportere fra The New York Times, CNN og The Washington Post ble uten varsel kastet ut fra tjenesten. Ifølge Musk hadde de postet sanntidsinformasjon om hvor han befant seg. Det er det ingen indikasjoner på at stemmer.

Kort tid etter meldte Musk at journalistene kun var utestengt i syv dager. Så la han ut en meningsmåling der folk kunne stemme over om journalistene skulle få komme.

EU har reagert på utestengelsen av journalistene og truer Musk med straff.

Ga Trump amnesti

Etter at QAnon ble forbudt på Twitter, strømmet tilhengerne til meldingstjenesten Telegram, og til mer høyreorienterte plattformer som Truth Social.

Her kunne de diskutere falske teorier om tankekontrollerende koronavaksiner og kommunistiske valgsvindelalgoritmer uten å bekymre seg for regler for innholdsmoderering.

Siden Musk overtok Twitter, har han imidlertid gjeninnført kontoer som tidligere var bannlyst av plattformen. Han begrunner avgjørelsen med at han vil gjøre Twitter til et sted hvor ytringsfrihet og meningsmangfold kan blomstre.

Trump fikk komme tilbake i november.

Det samme med mange QAnon-tilhengere og andre utestengte brukere.