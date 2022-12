Kuttet i smittevernet, nå rives fersken ut av kinesiske butikkhyller

Kineserne har store utfordringer etter å ha lagt bort nullvisjonen. Nå øker smittetallene.

Kina opplever en ny smittebølge, kort tid etter at landet lempet på koronatiltakene.

14. des. 2022 22:59 Sist oppdatert nå nettopp

Forrige uke kunne kineserne igjen gå i parken, handle på kjøpesenter og komme seg gjennom sikkerhetskontrollen på en flyplass uten negativ koronatest. Men alt har ikke vært rosenrødt etter at Kina lettet på tiltakene.

En ny bølge med koronasmitte i befolkningen har ført til hamstring. Mange kinesere er nervøse for hva som kan komme til å skje hvis landet får en ny stor smittebølge. Nå rives smertestillende, munnbind, koronatester og hermetiserte fersken bort fra butikkhyllene.

– Jeg er forberedt, men jeg trenger fortsatt hermetisert fersken, skriver en person i sosiale medier ifølge China Daily.

Hvorfor hamstrer kineserne fersken?

Fersken-hamstring

Hermetisert fersken skal være rik på vitamin C og brukes i hjemmelaget medisin, skriver BBC.

Det er ikke bare fersken kineserne hamstrer. Andre varer med vitamin C rives også bort fra butikkhyllene. Noe er helt utsolgt. Det gjelder blant annet sitron, te med sitron, sitrongodteri og drikke med sitronsmak, skriver nettstedet The Paper på Weibo, et sosialt nettverk.

I sosiale medier i Kina florerer det rykter om at vitamin C minsker covid-19-symptomer, skriver China Daily. Flere leger advarer derimot folk mot å konsumere store mengder vitamin C.

En av landets største produsenter av hermetisert mat ber folk slutte å hamstre fersken. De sier at frukten ikke har noen effekt på viruset.

De legger til at det er nok fersken til alle. Og at det ikke er behov for å hamstre, skriver CNN.

People’s Daily, kalt Folkets dagblad på norsk, har også forsøkt å stoppe hamstringen. I et langt innlegg på Weibo ber de folk om ikke å hamstre. Også de skriver at fersken ikke har noen effekt.

Poser med dagligvarer hentes av et bud for å kjøre dem ut til Beijings borgere.

Ny smittebølge

Selv etter gjenåpningen er det tomme gater og kjøpesenter i hovedstaden Beijing. Det skyldes ikke oppmykningen, men en ny bølge med smitte. Kinesiske myndigheter opplyste onsdag at de hadde registrert 2249 tilfeller med covid-19-symptomer i hele landet. 20 prosent kunne spores til hovedstaden Beijing. Mye tyder på at tallet er langt høyere, ifølge CNN.

Myndighetene i Beijing har nå bønnfalt befolkningen om å ikke hamstre. De opplyser at byen er under et stort press som følge av hamstring av smertestillende og medisiner. De ber befolkningen slutte å hamstre og ikke ringe helsetjenesten hvis de ikke viser symptomer.

Etter å ha hatt svært strenge koronatiltak, lettet myndighetene tiltakene i begynnelsen av desember. I nesten tre år hadde landet en nullvisjon. Den ga de til slutt opp.

Etter gjenåpningen har smitten skutt i været.

På sykehus og akuttmottak har det vært lange køer. Noen steder må folk stå fem til seks timer i kø. Sykehusene skal også slite med å skille personer med covid-19 fra andre pasienter, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Tomme hyller preger dette apoteket i Beijing.

Gir opp

Kinesiske myndigheter har nå gitt opp å ha full oversikt over alle smittede. Onsdag sa myndighetene at de vil slutte å inkludere asymptomatiske infeksjoner asymptomatiske infeksjonerAsymptomatisk betyr uten symptomer, symptomfri. Sykdommer og infeksjoner kalles asymptomatiske dersom pasienten ikke får symptomer. i deres daglige tall.

– Det er umulig å komme med et nøyaktig tall, sa myndighetene onsdag.

Få smittet av covid-19 og en mindre effektiv vaksine mot omikronvarianten, er to av grunnene til at forskere tror viruset nå kan spre seg svært raskt i Kina.

– Dagens varianter vil spre seg raskere i Kina enn i andre deler av verden, der de har en viss immunitet fra tidligere bølger av omikronvarianten, sier forsker i epidemiologi, Ben Cowling, til CNN.