Starlink-systemet gir Elon Musk stor makt. Det skaper bekymring.

Har Ukraina gjort seg for avhengige av milliardæren?

Starlink-tjenesten levert av Elon Musk og SpaceX sikrer internett-tilgang i krigssoner. Vis mer

Det frykter deler av de ukrainske myndighetene. Det samme gjør allierte og analytikere i Vesten, ifølge The New York Times.

Starlink er ofte den eneste måten å få internett-tilgang på i krigssoner, i øde områder og i områder herjet av naturkatastrofer. To dager etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar i fjor skrev Ukrainas minister for digital utvikling, Mykhajlo Fedorov, til Musk på Twitter.

Da hadde et russisk cyberangrep slått ut satellittsystemet brukt av det ukrainske forsvaret. Fedorov ba Musk om tilgang til Starlink-satellitter. Få dager senere kom de første terminalene til landet.

I Ukraina er systemet siden blitt brukt til å koordinere droneangrep, til etterretningsinnhenting og til generell militær kommunikasjon, skriver The Times.

Systemet har spilt en svært viktig rolle i krigen, ifølge Financial Times. Fedorov har siden omtalt Starlink som «livsblodet til hele vår kommunikasjonsinfrastruktur».

De mer enn 4500 Starlink-satellittene utgjør hele 53 prosent av alle satellittene som kretser rundt jorden i lav jordbane lav jordbaneDet vil si satelitter som kretser jorden rundt 500 km over havoverflaten..

Den geopolitiske makten dette gir Musk, bekymrer flere. Ting milliardæren har sagt og gjort det siste året, har forsterket bekymringene.

«Starlink-saken viser fallgruvene når man gjør seg avhengig av én kommersiell aktør i en konflikt», skriver Amritha Jayanti fra Belfer-senteret ved Harvard.

42.000 Starlink-terminaler

Musk kan ene og alene bestemme seg for å gjøre Starlink utilgjengelig for bestemte kunder, bestemte områder eller hele land. Flere er også bekymret for at han har muligheten til å utnytte sensitiv informasjon som tjenesten samler inn, ifølge The New York Times.

I Ukraina er det nå mer enn 42.000 Starlink-terminaler i bruk. De brukes av militæret, helsevesenet, hjelpeorganisasjoner og i næringslivet. Starlink har også gitt sivile mulighet til å kontakte familie og venner. I mai i fjor brukte 150.000 ukrainere Starlink på daglig basis.

Terminaler som denne er overalt i Ukraina. Her i Donetsk. Terminalene kobler seg til den nærmeste Starlink-satellitten på himmelen over. Foto: Oleksandr Ratushniak, Reuters Terminalene monteres også på taket av kjøretøyer. Foto: Lisi Niesner, Reuters

Ifølge digitalminister Fedorov har systemet reddet tusenvis av liv. Han kaller det videre «en av de fundamentale komponentene bak vår suksess».

Musk var lenge en populær mann i Ukraina. Det endret seg i fjor høst, da Musk la frem sin plan for fred mellom Ukraina og Russland.

I forslaget åpnet Musk for at Krymhalvøya formelt skulle bli en del av Russland. Det ble ikke tatt godt imot i Ukraina eller i Vesten. Russland ga derimot forslaget «tommel opp».

Uforutsigbar Musk

Like etter Musks kontroversielle fredsforslag, oppsto diskusjoner om hvem som skulle betale for Starlink i Ukraina.

Musks SpaceX hadde så langt dekket deler av kostnadene. USA og andre vestlig allierte hadde dekket resten. Så kom beskjeden fra SpaceX om at de ikke ville fortsette å betale.

Musk foreslo at Pentagon kunne ta over SpaceX’ del av finansieringen, skriver Business Insider.

Ifølge CNN anslo SpaceX kostnadene til mer enn 4 milliarder kroner over tolv måneder.

De kom ikke til enighet. Kort tid etter valgte Musk å gjøre 1300 Starlink-terminaler i Ukraina utilgjengelige. Det skal ha vært på grunn av manglende betaling, ifølge CNN.

Så snudde han. I en Twitter-melding skrev han at de ville fortsette å dekke Ukrainas Starlink-utgifter.

Og det er flere eksempler enn dette. På nyåret nektet Musk å gi Ukraina tilgang til Starlink nær Krymhalvøya, da Ukraina ved hjelp av teknologien ville sende en undervannsdrone lastet med eksplosiver mot russiske skip i Svartehavet.

På Twitter gjorde han det klart at han ikke ville tillate at Starlink ble brukt til langtrekkende droneangrep.

Terminalene brukes også av sivile. Her i Kherson. Foto: Oleksandr Ratushniak, Reuters Elon Musk har sagt at teknologien bare skal brukes til kommunikasjon. Ikke offensive militæroperasjoner. Foto: Lesko Kromplitz, Reuters

Delte meninger

Meningene om Musk i det ukrainske statsapparatet skal være delte. I februar tvitret president Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak at Musk må «velge side».

Det mente digitalminister Fedorov var urimelig. Han mente Musk gjennom sine handlinger hadde vist hvilken side han var på.

The New York Times skriver at minst ni land, både i Europa og Midtøsten, skal ha ønsket å diskutere Starlink-saken med amerikanske myndigheter i løpet av de siste 18 månedene. Flere skal ha uttrykt bekymring for Musks makt over teknologien, skriver avisen.

Verden over skal det nå være mer enn 1,5 millioner Starlink-abonnenter. USAs forsvarsdepartement er blant de største kundene. Fordi det pr. i dag ikke finnes reelle utfordrere eller alternativer skal mange være redde for å snakke høyt om bekymringene sine, i frykt for å falle i unåde hos Musk.

I juni ble det kjent at USAs Pentagon har kommet til enighet med SpaceX om å kjøpe og levere Starlink-terminaler til Ukraina.

Jayanti fra Belfer-senteret er i sin analyse klar på at lands myndigheter må lære av Starlink-saken.

– De må utvikle strategier for å sikre ansvarlig bruk av kommersielle produkter i konflikt- og kriseområder. Starlink-saken viser betydningen av dette.