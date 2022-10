Putin holder møte i det russiske sikkerhetsrådet. Advarer om hard gjengjeldelse.

Den russiske presidenten sier at de har angrepet militære mål i Ukraina. Bildene fra mandag morgen viser noe annet.

Russland har lidd store tap på slagmarken den siste tiden. Nå sier Putin at han vil ta grep.

Mandag morgen regnet missilene over Ukraina. Kun få timer senere holdt Vladimir Putin møte med sitt eget sikkerhetsråd.

Møtet er nå i gang, ifølge den russiske nyhetstjenesten Ria Novosti arrow-outward-link .

Det er ventet at den russiske presidenten nå vil fortelle hvordan han vil reagere på de siste dagers hendelser i krigen i Ukraina. Blant annet ble den symboltunge Kertsj-broen til den annekterte Krym-halvøya sprengt lørdag.

Putin gikk hardt ut: Bombingen av Ukraina er svar på ukrainske «terrorangrep». Han advarte om hard gjengjeldelse.

– Hvis forsøkene på å utføre terrorangrep på vårt territorium fortsetter, vil Russlands reaksjoner være harde, sa den russiske presidenten:

– De vil bli møtt i et omfang som samsvarer med trusler mot den russiske stat, sa Putin, ifølge nyhetsbyrået Tass. arrow-outward-link

– La det ikke være noen tvil om det.

Putin bekreftet også arrow-outward-link at det russiske militæret hadde gjennomført flere angrep mot Ukraina i morgentimene. Målene er «energi, -militær og kommunikasjonsinfrastruktur».

Bilder og rapporter fra Ukraina vitner imidlertid om at også sivile mål er truffet.

Anklager Ukraina for terrorangrep

Putin har allerede kalt angrepet på Kertsj-broen for et terrorangrep. Under møtet i sikkerhetsrådet sa han også arrow-outward-link at ukrainerne hadde gjennomført tre terrorangrep mot Kursk kjernekraftverk.

Dette kjernekraftverket ligger i Kursk fylke i Russland, omtrent 40 kilometer fra grensen til Ukraina.

Den første delen av møtet ble sendt direkte. Den andre delen ble gjennomført bak lukkede dører.

Hva skjer i Moskva nå?

Putin har møte med sikkerhetsrådet fast en gang i uken. Denne gang er bakteppet svært alvorlig for den russiske presidenten:

Den russiske hæren brøt fullstendig sammen ved Kharkiv.

Putin svarte med å trappe opp krigen. De okkuperte områdene ble annektert. Nye trusler om atomvåpen ble fremsatt. Og Russland innførte en «delvis mobilisering».

Den kaotiske mobiliseringen har ført til et stemningsskifte blant russere . Den har avslørt korrupsjon, mangel på utstyr og svært dårlige forberedelser.

Dette har utløst en usedvanlig hard og sterk debatt i Russland blant Putins ivrigste krigstilhengere.

Hvem har skylden for de mange nederlagene?

Og hva skal Russland gjøre videre?

