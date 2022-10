Putin holdt møte i det russiske sikkerhetsrådet. Advarte om hard gjengjeldelse.

Den russiske presidenten sier at de har angrepet militære mål i Ukraina. Bildene fra mandag morgen viser noe annet.

Russland har lidd store tap på slagmarken den siste tiden. Nå sier Putin at han vil ta grep.

10. okt. 2022 12:12 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag morgen regnet missilene over Ukraina. Kun få timer senere holdt Vladimir Putin møte med sitt eget sikkerhetsråd.

Den russiske presidenten gikk hardt ut: Bombingen av Ukraina er svar på ukrainske «terrorangrep».

Putin advarte om hard gjengjeldelse.

– Hvis forsøkene på å utføre terrorangrep på vårt territorium fortsetter, vil Russlands reaksjoner være harde, sa den russiske presidenten:

– De vil bli møtt i et omfang som samsvarer med trusler mot den russiske stat, sa Putin, ifølge nyhetsbyrået Tass. arrow-outward-link

– La det ikke være noen tvil om det.

Putin bekreftet også arrow-outward-link at det russiske militæret hadde gjennomført flere angrep mot Ukraina i morgentimene. Målene var «energi, -militær og kommunikasjonsinfrastruktur».

Bilder og rapporter fra Ukraina vitner imidlertid om at også sivile mål ble truffet.

Fra flere steder i Ukraina ble det også meldt om strømbrudd mandag.

Hard debatt

Putin har møte med sikkerhetsrådet fast en gang i uken. Denne gang var bakteppet svært alvorlig for den russiske presidenten:

Den russiske hæren brøt fullstendig sammen ved Kharkiv.

Putin svarte med å trappe opp krigen. De okkuperte områdene ble annektert. Nye trusler om atomvåpen ble fremsatt. Og Russland innførte en «delvis mobilisering».

Den kaotiske mobiliseringen har ført til et stemningsskifte blant russere . Den har avslørt korrupsjon, mangel på utstyr og svært dårlige forberedelser.

Dette har utløst en usedvanlig hard og sterk debatt i Russland blant Putins ivrigste krigstilhengere.

Anklager Ukraina for terrorangrep

Putin har allerede kalt angrepet på Kertsj-broen for et terrorangrep. Under møtet i sikkerhetsrådet sa han også arrow-outward-link at ukrainerne har gjennomført tre terrorangrep mot Kursk kjernekraftverk.

Dette kjernekraftverket ligger i Kursk fylke i Russland, omtrent 40 kilometer fra grensen til Ukraina.

– Kyiv-regimet har med sine handlinger satt seg i samme bås som internasjonale terroristgrupper, som de mest avskyelige gruppene, sa presidenten.

Den første delen av møtet ble sendt direkte. Den andre delen ble gjennomført bak lukkede dører.

Tidligere president og statsminister, Dmitrij Medvedev, skriver på telegram at mandag var «første episode. Det kommer flere.»

Han tar til orde for en fullstendig «demonotering av det politiske regimet i Ukraina.»