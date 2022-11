Demokratene ville flytte valgdistriktene for å få enda mer makt. Det kan ha kostet dem flertallet.

Et forsøk på «gerrymandering» – altså en manipulering av valgdistriktene – slo kraftig tilbake på demokratene i delstaten New York.

Demokraten Sean Patrick Maloney (til venstre) hadde ansvaret for demokratenes valgkamp i mellomvalget. Han tapte sin plass i Representantenes hus i mellomvalget tirsdag. Her forlater han valgvaken med ektemannen Randy Florke.

Den «røde bølgen» republikanerne drømte om ved mellomvalget, slo ikke inn over USA på tirsdag. Bortsett fra noen få steder. Blant annet i New York, en av delstatene der demokratene vanligvis står aller sterkest.

Fire av de 27 valgdistriktene i delstaten har gått fra blått til rødt. Det betyr at det er republikanere og ikke demokrater som vil sendes fra disse valgdistriktene til Representantenes hus.

En av demokratene som plutselig ble arbeidsledig er Sean Patrick Maloney, demokratenes kampanjeformann ved mellomvalget.

En annen demokrat som nå plutselig må finne seg noe annet å gjøre, er Mondaire Jones, som bare har sittet som kongressrepresentant i to år.

– Yikes, var den korte kommentaren fra Jones etter nederlaget.

Det betyr noe sånt som «oisann».

Avviste nytt valgkart

Det er fortsatt uklart hvilket parti som kommer til å ende opp med flertallet i Representantenes hus fra januar. Republikanerne ligger best an, men de kan ende opp med et flertall på bare noen få stemmer.

De fire stemmene fra New York kan altså vise seg å bli avgjørende.

Og demokratene har i stor grad bare seg selv å takke.

Tilhengere av demokraten Josh Riley reagerer på valgresultatet i New Yorks 19. distrikt tirsdag kveld. Riley var en av demokratene som tapte kongressvalget i delstaten i dette mellomvalget.

Tidligere i år prøvde nemlig New Yorks daværende guvernør, Andrew Cuomo, å tegne om delstatens valgdistrikter. Målet var å lage et kart som var tilpasset velgergrupper slik at demokratene nærmest var sikret seier i flest mulig distrikter.

Etter forrige valg hadde demokratene flertall i 19 av New Yorks valgdistrikter. Med det nye kartet håpet partiet å sikre seg et trygt flertall i minst 22 arrow-outward-link av dem.

Men dette nye kartet ble avvist av domstol arrow-outward-link i delstaten, som mente at demokratene gikk for langt i å manipulere distriktene til sin egen fordel.

Demokratene ble altså dømt for såkalt gerrymandering gerrymanderingPartiet som vinner i hvert valgdistrikt, får sende en representant til Kongressen. Hvis man klarer å manipulere grensene mellom valgdistriktene på riktig måte, kan man fordele velgerne slik at det blir veldig mange fra ett parti i noen få distrikter, mens det er et komfortabelt flertall av det andre partiet i de gjenværende ti distriktene. Dette kalles gerrymandering..

Brakvalg for republikanerne

I stedet for Cuomos forslag, ble jobben med å tegne et politisk kart gitt til en uavhengig kommisjon. Og plutselig var 9 av de 27 distriktene arrow-outward-link konkurranseutsatt.

Demokratene gjorde et dårlig valg i New York generelt på tirsdag. Delstaten har dobbelt så mange registrerte demokratiske velgere som republikanske, og president Joe Biden vant komfortabelt her med 10 prosentpoeng i 2020.

Men den høye prisveksten og økende voldskriminalitet har gitt grobunn for republikanerne i mellomvalget.

Guvernør Kathy Hochul ble riktignok gjenvalgt med knapp margin, men partiet gjorde det generelt langt dårligere enn i nabodelstaten Pennsylvania og andre deler av landet.

Avisen The New York Times arrow-outward-link oppsummerte valgnatten slik:

– Dersom demokratene mister flertallet i Huset, kan det hende at de kan skylde på New York.