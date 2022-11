Musks varslede Twitter-massakre er ventet å ribbe «fuglen»

Fredag venter tusenvis av Twitter-ansatte på beskjed om de får fortsette i jobben.

Elon Musk ankommer den årlige Baron investeringskonferansen i New York 4. november.

4. nov. 2022 15:45 Sist oppdatert nå nettopp

Musk hadde på forhånd varslet at han hadde store endringer planlagt for Twitter. Det er det nå ingen tvil om at han innfrir på.

Én uke etter at Musk tvitret «fuglen er frigjort» er «fuglen» ribbet for alle tidligere toppledere og styret er oppløst. Nå står de ansatte for tur. Fredag er det ventet at halvparten av Twitters rundt 8000 ansatte vil miste jobben.

Beskjeden skal komme i en e-post. Sendes den til de ansattes jobb-e-post, får de beholde jobben. Kommer den til deres private, er de sparket.

Det har ført til tumulter.

Låste bygg og systemer

Allerede er det tydelig at Musk mener alvor. Gjennom dagen er det kommet meldinger om at ansatte er låst ute av e-postkontoene sine og andre arbeidsverktøy.

Ansatte ble også låst ute av Twitters kontorer. De fikk beskjed om at det var midlertidig til de fikk beskjed om de kunne fortsette i jobben. Det skriver BBC arrow-outward-link .

«Vi forstår at dette vil ramme et stort antall personer som har vært verdifulle bidrag til Twitter,» skrev Twitter i en e-post.

«Men dette er dessverre nødvendig for å sikre selskapets suksess fremover.»

E-posten er ventet å komme klokken 17 norsk tid fredag.

Årsaken skal være at Twitter sliter med å være lønnsomt.

– Twitter har hatt et massivt inntektsfall. Årsaken er aktivister som legger press på annonsørene, selv om ingenting har skjedd med moderering av innholdet og til tross for at vi gjorde alt vi kunne for å tekkes disse aktivistene, tvitrer arrow-outward-link Musk fredag ettermiddag, uten ytterligere forklaring om hva han mener.

– Det rotet til noe ekstremt! De forsøker å ødelegge ytringsfriheten i USA.

Kan være ulovlig

Ansatte har allerede varslet at de vil gjennomføre et massesøksmål mot Twitter. De mener at selskapet ikke har lov til å sparke så mange ansatte uten forvarsel.

– Elon Musk, verdens rikeste man, har gjort det tydelig at han mener at det er «trivielt» å overholde føderale arbeidslover, sa advokat Shannon Liss-Riordan, som står bak søksmålet, i en uttalelse til CNN arrow-outward-link .

– Vi har gått til sak for å sikre at Twitter stilles til ansvar overfor lovene våre og for å stoppe at Twitter-ansatte uvitende sier fra seg rettighetene sine.