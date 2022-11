Bolsonaro erkjenner ikke valgnederlaget i Brasil, men overlater makten til Lula

Brasils president Jair Bolsonaro har ikke offentlig erkjent valgnederlaget, men går med på maktoverføringen til valgvinner Lula.

Brasils president Jair Bolsonaro kom med en kort uttalelse til pressen tirsdag etter valgnederlaget søndag.

Det var Bolsonaros stabssjef Ciro Nogueira som kunngjorde at presidenten vil overføre makten til venstreorienterte Lula da Silva. Det bekreftes også i en melding fra landets. Selv nevnte ikke Bolsonaro hverken valgnederlaget eller Lula da han tirsdag uttalte seg for første gang etter valgnederlaget.

Den sittende presidenten tapte valget søndag med knapp margin mot Lula.

Den 77 år gamle sosialdemokraten Lula fikk 50,9 prosent av stemmene, mens 67 år gamle Bolsonaro fra høyrefløyen fikk 49,1 prosent. Det er det tetteste valgresultatet i nyere tid i Brasil.

Påstander om juks

Før valget kom presidenten gjentatte ganger med udokumenterte påstander om at valgsystemet i Brasil er preget av juks. Derfor hadde analytikere advart om at Bolsonaro kunne komme til å avvise resultatet.

Myndighetene har blokkert over tjue Telegram-grupper med over 150.000 medlemmer. Det skjer fordi flere av medlemmene tok til orde for en militær innblanding.

Flere av Bolsonaros støttespillere har også hevdet at valget var uredelig, samt bedt som at kongressen og oppløses.

Lastebilsjåfører sperret hundrevis av veier i Brasil etter at Bolsonaro tapte presidentvalget søndag.

Protester etter valget

Tirsdag sperret Bolsonaros tilhengere hundrevis av veier med lastebiler, som en protest mot valgresultatet. Brasils beordret trafikkpolitiet til å fjerne lastebilene og sjåførene fra veiene.

I uttalelsen tirsdag takket presidenten velgerne og oppfordret til ikkevoldelige demonstrasjoner.

– Våre metoder for å demonstrere kan ikke være som de på venstresiden, sa Bolsonaro til pressen.

Han la til at han har alltid fulgt grunnloven, og vil fortsette med det.

Brasils påtroppende president Lula da Silva talte etter valgseieren søndag. Han vant med knapp margin over sittende president Bolsonaro.

Trafikkork og flyplasskaos

Et flertall av høyesterettsdommerne slo fast at trafikkpolitiet har vært unnlatende og treige. Dersom politiet ikke etterlever ordren kan direktøren for avdelingen bli bøtelagt med mer enn 19.000 dollar pr. time og bli fjernet fra stillingen.

Påtalemyndigheten i delstatene São Paulo og Goias opplyser at de har startet etterforskning av veisperringene.

São Paulo er Brasils mest folkerike stat og har landets største økonomi. Der førte veisperringene til trafikkork rundt den internasjonale flyplassen, som igjen førte til at flere titalls flyvninger ble kansellert.

– Selv om Bolsonaro ikke direkte er ansvarlig for disse protesthandlingene, er det ingen tvil om at alt han har gjort som president har skapt dette. Spesielt ved å stille spørsmål ved valgprosessen, sa Williams Gonçalves, professor i statsvitenskap ved Federal University av Rio de Janeiro.