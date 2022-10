Militærfly styrtet i boligblokk i russisk by

Et fly skal ha kræsjet i en ni etasjer høy boligblokk i byen Jejsk i Russland. To personer er omkommet.

Minst 45 leiligheter er skadet etter at et fly styrtet i en boligblokk sør i Russland.

17. okt. 2022 18:43 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge nyhetsbyrået Tass skal det være snakk om et militærfly. Øyenvitner sier at brannmannskaper og ambulanse er på stedet, skriver Tass arrow-outward-link .

Reuters, som henviser til nødetatene, melder ved 19.30-tiden at to person er omkommet. I tillegg skal 15 personer være skadet.

Ved 18-tiden skriver Reuters at forsvarsdepartementet i landet melder om at et SU-34-fly, som er et jagerfly, har kræsjet under en treningsflyvning. De melder også at det var en brann i motoren som forårsaket styrten.

Reuters melder også om at flystyrten har forårsaket en kraftig brann. Ifølge det lokale beredskapsdepartementet er fem etasjer i den store boligblokken, i brann. De øverste etasjene har kollapset og rundt 45 leiligheter er skadet.

Jejsk ligger i Krasnodar-fylket sør i Russland. Byen ligger ikke så langt fra den ukrainske byen Mariupol. Det er bare Taganrogbukta i Azovhavet som skiller byene, omtrent 70 kilometer i luftlinje.

Aftenposten har stedsverifisert videoen under. Den skal vise flammehavet etter flystyrten i Jejsk:

Skadeomfanget er uklart

Russlands statlige etterforskningskomité, som tar for seg alvorlige forbrytelser, sier at de har opprettet en sak og sendt etterforskere til stedet.

Veniamin Kondratyev er guvernør i den aktuelle regionen. Han sier at de jobber for å kartlegge omfanget av skadede og mulig omkomne.

Reuters, som siterer Interfax, melder om at president Vladimir Putin er blitt informert om flystyrten. Putin har beordret at ofrene skal få all nødvendig hjelp. Ministre innen helse og beredskap er også blitt beordret til å fly til regionen.