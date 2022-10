Leter etter overlevende etter nattens angrep: – Jeg hørte skriking

MYKOLAJIV, UKRAINA (Aftenposten): Massive angrep i sørlig ukrainsk storby i natt. Aftenpostens reporter møtte beboer i blokken som ble truffet.

Natt til torsdag ble denne boligblokken truffet av russiske missiler. Aftenposten møtte en av beboerne.

13. okt. 2022 09:38 Sist oppdatert 7 minutter siden

Marina Panchenko (57) slet med å få sove natt til torsdag. Like over midnatt var hun endelig i ferd med å få litt søvn, da hun hørte den første eksplosjonen.

Hun løp inn på badet for å komme seg vekk fra vinduene. Så hørte hun en eksplosjon til. Og en til.

Hun trodde smellene kom fra et stykke unna. Men da hun gikk ut, innså hun at det var hennes boligblokk som var truffet.

– Jeg hørte skriking, forteller hun til Aftenposten.

Også Aftenpostens reporter på stedet ble vekket av eksplosjonene i 1-tiden og måtte søke tilflukt i bomberom, i likhet med beboerne i Mykolajiv.

Marina Panchenko frykter hva letemannskapet vil finne etter nattens angrep. Flere hun kjenner bodde i den øverste etasjen av boligblokken som ble angrepet.

– Mitt barn. Redd mitt barn

En av Marinas naboer løp rundt og ropte:

– Mitt barn. Redd mitt barn.

En ung gutt var fanget under vrakrestene. Etter seks timers arbeid fikk redningsmannskapet reddet ut en 12 år gammel gutt. Han er fraktet til sykehuset og får behandling.

Men fremdeles pågår søket etter savnede torsdag formiddag.

Flere savnet i vrakrestene

Rundt 01-tiden natt til torsdag våknet Mykolajevs innbyggere til eksplosjoner. Kort tid etter gikk flyalarmen.

Totalt traff åtte S-300 missiler byen, ifølge lederen for regionens militære administrasjon, Vitalij Kim.

Ett av dem traff boligblokken til Panchenko. Der inne er syv personer fremdeles savnet, ifølge lokale myndigheter.

Blokkens øverste etasje er helt smadret. Panchenko kjenner de som bor der. Mange forlot dette området etter invasjonen start. De som ble igjen kom nærmere hverandre.

– Jeg er redd for hva de vil finne der oppe, sier 57-åringen, og ser opp mot bortsprengte etasjene.

Kort tid etter ble liket av en mann løftet ut av bygningene. Båren ble straks sendt tilbake for å hente ut flere mennesker.

En redningsstasjon i samme by ble også truffet av et russisk S-300-missil i løpet av natten. Aftenposten får opplyst at en av vaktene som jobbet der ble drept.

Ber om mer luftvern

Torsdag markerer fjerde dag på rad at Russland angriper sivile områder i Ukraina med missiler. Også hovedstaden Kyiv ble angrepet natt til torsdag.

Ifølge det ukrainske forsvaret ble hele 40 byer og tettsteder i Ukraina truffet av russiske missiler de siste 24 timene.

Landet har bedt vestlige land om mer luftvern. Flere land har varslet at de vil gi luftforsvarssystemer.