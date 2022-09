Slik kan et maktskifte endre Sverige: Dobbel straff og «Europas laveste innvandring»

Endringene skal bidra til en «voksen samtale» i Sverige, ifølge mannen som kan bli Sveriges nye statsminister.

Partileder Ulf Kristersson i Moderaterna kan bli Sveriges nye statsminister.

19 minutter siden

– Jeg vet at det er stor frustrasjon i landet vårt akkurat nå. Både med frykt for volden og bekymring for økonomien. Vi har mye usikkerhet i verden rundt oss, og den politiske polariseringen er blitt altfor stor selv i Sverige.

Det sa Moderaternas partileder, Ulf Kristersson, under valgvaken i natt. Nå som høyresiden leder med ett mandat, ligger han an til å bli Sveriges nye statsminister.