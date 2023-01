Israel vedtar harde straffetiltak mot palestinerne

Israels regjering har vedtatt en rekke nye straffetiltak mot Palestina som svar på at de har bedt FNs øverste juridiske organ om å granske okkupasjonen.

Statsminister Benjamin Netanyahus nye regjering i Israel omtales som den mest ytterliggående i landets historie. Fredag vedtok den en rekke nye straffetiltak mot palestinerne.

07.01.2023 14:52 Oppdatert 07.01.2023 15:19

FNs hovedforsamling har på anmodning fra Palestina bedt Den internasjonale domstolen i Haag om å ta stilling til Israels okkupasjon av palestinske områder.

FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen er ulovlig.

Israels nye regjering har varslet at de vil utvide den ulovlige okkupasjonen og bygge flere bosettinger på palestinsk land.

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering kaller dette «en beslutning om å føre politisk og juridisk krig mot den israelske stat» og har som svar vedtatt en rekke nye straffetiltak mot palestinerne.

Den høyrenasjonalistiske regjeringen, som omtales som den mest ytterliggående i Israels historie, vedtok fredag blant annet å holde tilbake 390 millioner kroner som tilhører Palestina.

De vil heller gi pengene til familiene til israelske ofre for palestinske angrep.

Fakta Fakta om Israels okkupasjon * Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinai-halvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. * I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinai-halvøya. * Som et resultat av Oslo-avtalen i 1993 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut. * På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i det resterende området. * Israel kontrollerer også i stor grad vannressursene og infrastrukturen på Vestbredden. * I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor. * Etter valget i de palestinske områdene i 2006, der Hamas gikk seirende ut, innførte Israel en blokade av Gazastripen, og FN anser fortsatt området for å være okkupert av Israel. * FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen er ulovlig. * Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak. (NTB) Vis mer

Beslaglegger

Israel vil også ta beslag i avgifter de krever inn på vegne av Palestina. Beløpet vil tilsvare det palestinske myndigheter i fjor bevilget til familiene til palestinske fanger i israelske fengsler, samt til etterlatte etter drepte palestinere, heter det.

Israel hevder at den såkalte martyr-støtten oppmuntrer til voldsbruk, men palestinske myndigheter fastholder at det er snakk om ordinær sosialhjelp.

Den nye israelske regjeringen, der flere ytterliggående ultranasjonalister og ortodokse har fått statsrådsposter, har også besluttet å begrense bevegelsesfriheten til palestinere «som leder den politiske og juridiske kampen mot Israel».

Palestinske ledere har i motsetning til vanlige palestinere på enkelt vis kunnet ta seg inn og ut fra den okkuperte Vestbredden, men det blir det nå slutt på.

Israel har bygget en rekke ulovlige bosettinger på den okkuperte Vestbredden. Bildet viser Efrat.

Varsler «tiltak»

Regjeringen har tidligere varslet utvidelse av de ulovlige bosetningene på Vestbredden, stikk i strid med et krav fra FNs sikkerhetsråd om full byggestans og til protester fra blant andre utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). For palestinere i det såkalte C-området på Vestbredden innføres det derimot totalt byggeforbud.

Netanyahu-regjeringen varsler også «tiltak» mot organisasjoner på Vestbredden som «fremmer terroraktivitet og fiendskap», inkludert grupper som «under dekke av humanitært arbeid driver politisk og juridisk kamp mot Israel».

Det går ikke fram hvilke organisasjoner det er snakk om, men Israel terrorstemplet i for et drøyt år siden seks palestinske menneskerettsorganisasjoner, blant dem flere støttet fra Norge. Dette utløste skarpe protester internasjonalt, også fra USA, der CIA slo fast at Israels påståtte beviser mot organisasjonene ikke holdt vann.