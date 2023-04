I ruinene av boligblokken holdt Katerina Sukhenko rundt en 14 år gammel jente som svevet mellom liv og død. Så hørte hun ordene hun fryktet mest.

Redningsarbeidere gjennomsøker en boligblokk etter et angrep mot Slovjansk i Øst-Ukraina fredag 14. april.

Ett år er gått siden Katerina Sukhenko meldte seg inn i den ukrainske hæren. Fredag 14. april hadde 20-åringen sin verste dag. Hun kjørte gjennom gatene i byen Slovjansk øst i Ukraina da bygningene rundt henne ble truffet av et russisk missil. Så et til. Og et til.

Sukhenko og kollegaen stanset bilen og løp mot en av de nærmeste bygningene. Døren var låst. Mens kollegaen Alina forsøkte å få den opp så de kunne søke dekning, snudde Sukhenko seg og så seg rundt. Folk i nærheten var skadet. Hun ville hjelpe. Men angrepet raste videre.