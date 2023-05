Serbisk politi: Elev drepte ni mennesker på skole i Beograd

Åtte barn og en sikkerhetsvakt ble drept da en 13 år gammel elev åpnet ild på en skole i Serbias hovedstad Beograd, ifølge politiet. Ytterligere sju er såret.

En mistenkt føres bort av politiet utenfor skolen i Beograd der ni ble drept av skudd onsdag.

03.05.2023 19:19

Eleven planla angrepet og hadde skrevet en liste over personer han ville ramme, ifølge serbisk politi.

Det var i 8.40-tiden lokal tid at politiet fikk melding om skytingen i sentrum av byen. Serbiske medier melder om skrekkslagne foreldre som kom til skolen for å finne barna sine. De fleste kom seg unna gjennom en bakdør, men minst ni ble drept og syv skadet.

Læreren i klasserommet der gutten slo til og minst én av elevene er kritisk skadede, og leger kjemper for å redde dem.

Varslet politiet selv

Den 13 år gamle gutten som ifølge politiet sto bak skytingen, er elev ved skolen. Han ble pågrepet av serbisk politi i skolegården. Gutten hadde selv ringt politiet for å forklare hva han hadde gjort. Væpnet politi med hjelmer og skjold var onsdag ettermiddag fortsatt i skolebygningen.

Ifølge politisjef Veselin Milic hadde angriperen to våpen og to bensinbomber, og han hadde planlagt attentatet på forhånd. Han skal ha laget oversiktstegninger over klasserommene og laget lister over elever han ville drepe. Hva som var guttens motiv, er fortsatt uklart.

Skolen har elever fra 6 til 15 år, og 13-åringen går i sjuende klasse.

Siden gutten er under den kriminelle lavalder i Serbia, som er 14 år, kan han ikke stilles for retten. Men hans far er pågrepet og siktet for å ha satt offentligheten i fare.

Sjuendeklassingen skjøt først sikkerhetsvakten og tre jenter i korridoren før han gikk inn i sitt eget klasserom og skjøt først læreren og så andre elever, ifølge politiet.

Folk på gaten utenfor skolen reagerer etter drapshandlingene.

Landesorg i Serbia

Denne typen masseskytinger er uvanlig i Serbia. Det er svært mange uregistrerte våpen på hele Balkan som følge av krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet. I 2013 drepte en veteran fra disse krigene 14 personer i en landsby i Serbia.

Faren til en av elevene ble intervjuet av serbisk TV. Han siterte datteren sin, som sa at «Gutten først skjøt mot læreren, og deretter mot elevene, som dukket under pultene sine.» Skytteren beskrives som en stille, flink elev.

Utdanningsminister Branko Ruzic har erklært tre dagers landesorg fra og med fredag.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har uttrykt sine kondolanser overfor Serbia, skriver nyhetsbyrået DPA.