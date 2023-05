Plutselig nådde Danmark Natos 2-prosentmål: – Spinn på høyeste nivå

Det skulle egentlig ta syv år. Men så kom danskene på en «kreativ» plan for å nå Nato-målet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte pressen i Oslo tirsdag. Han vil ikke avvise danskenes nye metode for å nå målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Vis mer

Det er bare uker siden regjeringen i hui og hast kunngjorde at den endelig hadde en plan: Innen 2026 skal forsvarsbudsjettet økes slik at Norge bruker 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

Dette er i henhold til Natos mål. Men Norge er ikke det eneste landet som har slitt med å nå målet. Det har blant annet også Danmark.

Tirsdag kom nyheten om at landet vil øke forsvarsbudsjettet gradvis de neste ti årene, ifølge det norske nyhetsnettstedet Altinget. Det får konsekvenser for landets forsvarsevne:

– Det vil ta veldig, veldig lang tid før Danmark kan leve opp til de styrkemålene som Nato har satt for oss, sa Danmarks fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

Men nå har Poulsen og statsminister Mette Frederiksen en plan.

Spør ikke om lov

Regjeringen vil nemlig telle med milliardene som landet bruker på støtte til Ukraina i år og neste år, som penger landet bruker på forsvar. Dermed spretter Danmark inn i gruppen med land som bruker 2 prosent av BNP på forsvar.

Troels Lund Poulsen er helt sikker på at det ikke burde by på noen problemer i Nato-alliansen:

– Jeg tenker ikke at jeg skal ringe Nato for å spørre om å få lov til å telle bidrag med i de 2-prosentene, sa Poulsen på en pressekonferanse tirsdag. Det melder den danske avisen Berlingske.

– Det er gitt. Selvfølgelig kan man gjøre det, føyde han til.

Ikke alle er helt overbevist.

Danmarks fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, har ingen planer om å spørre Nato om landet kan føre Ukraina-støtte som forsvarsutgifter.

Stoltenberg: Må se tallene først

«Spinn på høyeste nivå.» Det slår Berlingske fast i en analyse.

På dette viset når Mette Frederiksens regjering Natos 2-prosentmål syv år tidligere enn planlagt, påpeker avisen.

Dette vil Nato neppe gå med på, spår Peter Viggo Jakobsen, lektor ved det danske Forsvarsakademiet . Det skriver danske Politiken.

Men Jakobsen kan bli overrasket.

– Vi får se hva slags type støtte Danmark gir til Ukraina. Det er først når vi ser tallene at vi kan ta stilling til hvor mye av det som kan telles med i våre definisjoner, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg til Aftenposten.

Men han understreker at Nato har «omfattende retningslinjer» som styrer hva som telles, og hva som ikke telles, som utgifter til forsvar.

– Det er noe som alle Natos medlemsland er enige om, påpeker Stoltenberg og føyer til:

– Men dette handler jo ikke om regnskapsmessige definisjoner. Dette handler først og fremst om viktigheten av både å øke vår egen forsvarsinnsats for å beskytte oss selv, og for å støtte Ukraina. Vi trenger begge deler: både et sterkt kollektivt forsvar og støtte til Ukraina.

Les også Er Sverige medlem neste gang Nato-toppene møtes? – Vi jobber for det, sier Stoltenberg.

Han påpeker også at han er glad for at Danmark øker forsvarsbudsjettet.

På et seminar tirsdag understreket imidlertid Stoltenberg at 2-prosentmålet ikke lenger burde være noe land strekker seg etter. Det burde være et «gulv».

– Det er det minimumet vi trenger for å nå våre forpliktelser, sa Stoltenberg.

Kan inspirere

Berlingske påpeker at Danmarks «kreative» regnemetode tas i bruk like før Mette Frederiksen skal besøke USAs president Joe Biden i Washington D.C.

– Når statsministeren møter opp i Det hvite hus, er hun ikke bare en vesentlig bidragsyter til Ukraina, men også statsminister i et land som allerede nå har nådd de etterspurte 2 prosent av BNP til forsvar, skriver avisen.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen talte i den danske nasjonalforsamlingen onsdag. Flere lurer på om hun kan ta over som Nato-sjef etter Stoltenberg.

Mange spekulerer nå om Mette Frederiksen kan ta over som Nato-sjef når Jens Stoltenberg går av. Etter planen skal det skje i oktober, men Stoltenbergs mandat er allerede blitt forlenget tre ganger tidligere.

Danmarks nye regnskapsføring kan imidlertid også by på problemer. Berlingske advarer om at det kan inspirere andre land til å følge etter:

– Hvis alle land følger den samme logikken, kan det svekke utgiftene til enkeltlandenes forsvar. For Danmark er ikke det eneste landet i Europa som leverer milliarder i støtte til Ukrainas krig mot Russland.