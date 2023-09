Først kom den globale oppvarmingen. Så kom de dødelige flommene.

Global oppvarming gir ikke bare mer regn. Det gjør også at regnet «klumper» seg mer. Det er frykt for at opptil 20.000 mennesker mistet livet da styrtregn utraderte deler av kystbyen Derna i Libya.

Slik er ødeleggelsene i Derna Dronebilder viser ødeleggelsene i byen Derna i Libya.

Kortversjonen Global oppvarming øker nedbørsmengdene og samler regnet i større "klumper" over mindre områder, noe som fører til ødeleggende flommer. Ekstrem nedbør førte til store flomskader i Libya og andre steder rundt om i verden.

Mer ekstreme nedbørsmønstre er forbundet med høyere temperaturer, ifølge en studie. Flomhendelsene har økt i antall og intensitet, noe som overrasker forskerne.

Mer ekstreme nedbørsmønstre er forbundet med høyere temperaturer, ifølge en studie. Flomhendelsene har økt i antall og intensitet, noe som overrasker forskerne.

Fremover kan vi forvente mer ekstremt vær knyttet til global oppvarming, inkludert mer tørke på mange steder. I Norge vil det bli varmere og våtere, og vi må forberede oss på dette.

– Jeg har aldri sett regn som dette i hele mitt liv, sier Muhammad J. Elalwany i telefon fra den libyske byen Derna.

Styrtregnet varte i flere timer, fra syv om kvelden til fem om morgenen. Enorme nedbørsmengder fikk to demninger til å briste.