Hun gikk i strupen på Putin. Reaksjonen kan bli nådeløs.

Olga Tsukhanova leder Rådet for mødre og koner. Hun har kommet med heftig kritikk av president Vladimir Putin.

MOSKVA (Aftenposten): – Dette er ikke tiden for å være redd, sier lederen for Rådet for mødre og koner til Aftenposten.

Per Kristian Aale Aftenpostens Russlandskorrespondent

2. des. 2022 21:49 Sist oppdatert nå nettopp

Olga Tsukhanovas sønn (20) ble kalt inn til sesjon i juni. Måneden etter var hun med på en høytidelig seremoni der han avla en ed før han skulle avtjene verneplikten i Russland. Den militære ledelsen forsikret foreldrene som var til stede, om at ingen skulle sendes til Ukraina. Det viste seg å være en løgn.

Forrige uke kom den modige soldatmoren med en gruppe andre mødre til Moskva. De ville møte president Vladimir Putin. Det turte han ikke. Da gikk Tsukhanova rett i strupen på Putin. Nå kommer reaksjonen. Den kan bli nådeløs.