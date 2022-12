Xis besøk til Saudi-Arabia viser hvor usikker verden er blitt

Xi Jinping ankom Riyadh i Saudi-Arabia tirdag.

Når Kinas president Xi Jinping besøker Midtøsten, er det et kraftig varsel om at gamle allianser kan ryke.

Gunnar Kagge Journalist

29 minutter siden

Helt siden andre verdenskrig har USA og Saudi-Arabia hatt en klar arbeidsfordeling. Saudi-Arabia forsyner Vesten og resten av verden med olje. USA garanterer kongedømmets sikkerhet.

Men forholdet mellom de to landene er ikke like enkelt som før. Da Joe Biden drev valgkamp i 2019, sa han at Saudi-Arabia var en «internasjonal paria» og et «brutalt diktatur».

Saudi-Arabia på sin side hjelper Russland med å holde oljeprisen høy, slik at krigen i Ukraina kan finansieres.

Denne uken besøker Kinas president den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman.

Det kan være et varsel om store endringer: