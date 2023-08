Vil Ukraina bytte land mot å få en slutt på krigen?

Spesielt to jokere kan påvirke hvor raskt det kommer en avslutning.

– Jeg tror at én løsning kan være at Ukraina gir opp territorium og får et Nato-medlemskap i retur, sa Stian Jenssen i en paneldebatt denne uken.

Utsagnet fra Nato-sjef Jens Stoltenbergs stabssjef gikk ikke upåaktet hen.

Ukraina kalte utspillet totalt uakseptabelt. I Russland gikk utsagnet sin seiersgang.

Dagen etter korrigerte Jenssen seg selv.

– Det ble feil.

Men ifølge DN luftet Frankrike ideen om at Nato-medlemskap kan brukes som et forhandlingskort i et sluttspill tidligere i sommer.

Så hva stemmer? Må Ukraina gi fra seg land i bytte mot Nato-medlemskap og slik få en slutt på krigen?

Her er tre mulige avslutninger på konflikten.