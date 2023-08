Høyresidens nye favorittartist falt i unåde

Over natten ble Oliver Anthony den amerikanske høyresidens favorittmusiker. Venstresiden tok full avstand. Så sa han at han liker mangfold og ikke er konservativ.

Oliver Anthony er blitt rik rask, etter at han sang om fattigfolks opplevelser. Vis mer

Publisert: 27.08.2023 11:50

Oliver Anthony er nok et eksempel på at USAs høyreside finner sine egne kulturuttrykk. I generasjoner har konservative klaget over hollywoodfilmer og kulturliberales dominans på hitlistene.

Nå kan de glede seg over egne filmer og musikk.

Med gitaren sin og en hjemmelaget sang har Oliver Anthony klart noe Bruce Springsteen fortsatt bare kan drømme om. Han gikk helt til topps på Billboards liste over USAs mest populære sanger.

For et par uker siden hadde nær sagt ingen utenfor Anthonys nærmiljø hørt om ham eller musikken hans. Nå diskuteres han bokstavelig talt til både høyre og venstre.

Du kan se videoen der Anthony synger sangen sin her:

Videoen med «Rich Men North of Richmond» innledet den republikanske presidentdebatten på Fox News. Vis mer

Landet mitt i kulturkrigen

Anthony synger om at han har solgt sjelen sin til arbeidsgiverne og jobber dagen lang for lite lønn. Han skulle ønske at politikerne brød seg litt om gruvearbeidere i USA, ikke bare på øyer langt borte. Pengene hans har ikke lenger verdi og skatten er høy.

Teksten på sangen «Rich men north of Richmond» bærer preg av den bitterheten og oppgittheten over politikere som preger store deler av USAs høyreside.

Ikke så langt nord for byen Richmond i Virginia ligger Washington DC.

«Dette er budskapet Washington må få høre, for det er slik folk faktisk tenker og føler», skrev kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene på X, tidligere Twitter.

Derfor er det ikke overraskende at sangeren ble populær da han ble oppdaget på Youtube. Men å gå rett til topps på den aller viktigste hitlisten, Billboard Hot 100, er meget sjelden.

Da republikanerne som konkurrerer om å bli partiets presidentkandidat ved valget neste år møttes til debatt, åpnet programlederen med spørsmål om Anthonys sang.

Så kom nedturene

Venstresiden var de første som reagerte negativt på sangen. Nettstedet World Socialist Web Site minner om at Richmond ikke bare ligger sør for Washington DC, men også var sørstatenes hovedstad under borgerkrigen. Med andre ord kunne sangen tolkes som en fortsettelse av borgerkrigen.

Britiske The Guardian klaget over at Anthony holder fast på konservative amerikaneres individualistiske grunnholdning. Anthony burde heller oppfordret folk til å organisere seg i en fagforening, mente kommentatoren.

Denne kritikken var forutsigbar. Men Anthony trengte ikke å vende det andre kinnet til. For flere svingslag var på vei inn fra høyre.

Først viste det seg at Anthony egentlig ikke snakker med sørstatsdialekt, slik man får inntrykk av i sangen. For noen var det ille nok.

Virkelig ille ble det da han i flere intervjuer sa at han ikke kjente seg igjen i miljøene som omfavnet ham. Han tar avstand fra alle som vil bruke ham og sangen hans politisk. Dessuten er han tilhenger av at USA skal være en smeltedigel, der det er plass til alle. Han støttet president Joe Biden. Og han sier at sangen er like mye om republikanere som om demokrater.

«Og selvsagt viser det seg at denne fyren også er en total jukse-dritt, med en jukse-dritt sørstatsdialekt og på toppen av det hele er han en brennende mangfoldsmasende venstrevridd,» skrev profilen Memewar Lord på X.

Høyresidens egen kultur

Flere amerikanske medier ser Anthonys korte vei mot toppen som et signal om at høyresiden er i ferd med å dyrke frem sin egen kultur.

Det er ikke mer enn en måned siden Jason Aldean gikk til topps med «Try that in a small town». De som liker sangens budskap med hyllest av Småbyamerika trenger ikke å frykte at Aldean viser seg å være en skapdemokrat.

Sangen og den tilhørende videoen tolkes av kritikere som kritikk av Black lives matter. Videoen ble filmet på åstedet for en kjent lynsjing.

Et annet eksempel på nye kulturuttrykk er filmen «Sound of Freedom». Da den kom ut, var inntjeningen bedre enn den siste Indiana Jones-filmen. Kritikere hevder at den fremmer konspirasjonsteorier. Donald Trump arrangerte en privat visning og roser filmen.