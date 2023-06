Lukasjenko: Wagner-lederen har ankommet Belarus

Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, bekrefter at Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin nå er i landet.

Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, på en pressekonferanse tirsdag. Vis mer

Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Aleksandr Lukasjenko sier samtidig at det ennå ikke er bestemt hvor Wagner-gruppen vil oppholde seg i landet, men at de skal finne et sted. Landet har nå tilbudt Wagner-gruppen opphold på en av landets forlatte militærbaser.

Lukasjenko sa tidligere tirsdag at Belarus ikke har noe å frykte fra Wagner-gruppen.

– Vi vil følge nøye med på dem, sa han i en uttalelse gjengitt i Reuters.

Han sa videre at Belarus ønsker at Wagner-sjefene skal dele sine erfaringer med dem. Lukasjenko sier det ikke er planer om å åpne rekrutteringssentre for Wagner-gruppen i Belarus.

Lukasjenko sier ifølge til et nyhetsbyrå i Belarus at første samtale med Prigozjin i all hovedsak besto av ukvemsord. Denne samtalen skjedde på lørdag da Lukasjenko fungerte som en slags fredsmegler mellom Putin og Prigozjin.

– Den første samtalerunden besto av 30 minutter med banning. Det var ti ganger så mange banneord en i et normalt vokabular, påstår den Belarusiske diktatoren, Lukasjenko.

Polen ber om Nato-hjelp

Den polske presidenten Andrzej Duda ber nå Nato om å styrke deres tilstedeværelse mot Belarus grunnet Wagner-gruppens tilstedeværelse i landet.

Polen deler grense med Belarus og Ukraina og er NATOs yttergrense i retning av krigen.

Marsj mot Putin

Putin var lørdag raskt ute med å omtale Wagner-soldatene som mytterister, men snudde etter noen timer og sa de ikke skulle bli straffeforfulgt. Prigozjins marsj mot Moskva er blitt sett på som den største krisen for Putin, siden han tok over makten for 23 år siden.

Etter at gruppen snudde 200 kilometer fra Moskva, har Prigozjin sagt at målet ikke var å styrte regjeringen, men å hevne et russisk angrep mot gruppen som angivelig drepte 30 soldater. Prigozjin sa han var ute etter å ta den russiske militærledelsen, ikke Putin. Han hevder også at han ikke viste aggresjon.

Putin har svart med å si at Wagner-gruppen må overgi materiell. Soldatene kan enten flytte til Belarus, dra hjem til familiene eller bli med den russiske hæren.

Putin har varslet en etterforskning av Prigozjins firma, som leverer mat til den russiske angrepshæren. Dette firmaet er grunnen til at han omtales som Putins kokk. Hele Wagner-gruppen er også finansiert av staten, ifølge Putin. De har det siste året fått rundt 10 milliarder kroner fra Russland. Prigozjin har fått omtrent samme sum for å levere mat til Putins soldater.

Putin og Belarus’ diktator Lukasjenko er tette allierte. Da Putin angrep Ukraina 24. februar i 2022, hadde russerne brukt Belarus som gjennomfartsåre og springbrett for invasjonen.