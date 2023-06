Han var ansiktet på Brexit. Nå sier Nigel Farage at han kanskje vil flytte fra landet.

Nigel Farage var en av de største pådriverne for Brexit. Nå mener han Storbritannia er blitt «ulevelig» etter at bankkontoen hans ble stengt.

Nigel Farage feiret da han forlot EU-parlamentet den 29. januar 2020. Det var to dager før Storbritannia forlot unionen.

30.06.2023 22:11

I en video lagt ut på Twitter hevder den tidligere britiske politikeren, Nigel Farage, at bankkontoen hans er blitt stengt på grunn av politiske motiver.

Han snakker til følgerne sine rett etter at han har vunnet en pris for sin jobb som TV-anker.

– Du skulle kanskje tro at jeg ville vært ganske glad i lys av dette, sier Farage mens han viser frem prisen.

– Men faktisk har jeg levd med noe i det siste som kan fundamentalt påvirke min fremtidige karriere og avgjøre om jeg kan bli i landet, fortsetter Farage i videoen.

Ansiktet på brexit

Farage var selve ansiktet på brexit-kampanjen, altså kampen for å melde Storbritannia ut av EU. Som leder av det britiske uavhengighetspartiet, UKIP, fortalte han gang på gang hvor mye bedre vanlige briter ville få det utenfor unionen.

Det har ikke slått til. 55 prosent av britene mener nå det var feil av Storbritannia å melde seg ut, ifølge en måling i Statista.

Tidligere i år ga Farage seg som politiker.

Nå mener han at bankkontoen hans er blitt stengt etter anklager mot ham om Russland-forbindelser. Påstanden er fremsatt av en Labour-politiker.

Parlamentsmedlem Chris Bryant hevdet i House of Commons at Nigel Farage hadde mottatt nesten 550.000 pund fra den russiske TV-kanalen RT. Det tilsvarer omtrent 7.5 millioner kroner.

Disse anklagene ble det ikke fremlagt bevis for, og Farage nekter for å ha mottatt penger fra RT.

– Sannheten er at jeg aldri har mottatt penger fra kilder som har noe med Russland å gjøre.

Sløsing og korrupsjon var ord Nigel Farage ofte brukte når han snakket om EU-byråkratiet i Brussel.

– Dette er alvorlig politisk undertrykkelse på det aller høyeste nivået i systemet vårt. Etablissementet prøver å tvinge meg ut av Storbritannia ved å stenge kontoene mine.

Selv kaller han det «hevn» for brexit, altså Storbritannias skilsmisse fra EU i 2020.

– Bankene ville ikke at brexit skulle skje.

– Jeg begynner å tenke at å bo i Storbritannia begynner å bli helt ulevelig på grunn av nivået av fordommene mot meg, sier Farage.

Celeber bankforbindelse

Han nevner ikke hvilken bank han har kontoen sin i, men sier han har vært kunde der i over 40 år.

I videoen sier Farage at han ble tilsendt et brev fra banken for to måneder siden med beskjeden om at de kom til å stenge kontoen hans, men at han ikke fikk en forklaring på hvorfor det skjedde.

Videre sier Farage at han har hyret inn advokater for å utfordre bankens beslutning.

Ifølge Farage betyr stengingen av bankkontoene at han snart ikke vil kunne få bankkort, låne penger eller søke huslån. Sunday Times fortalte i 2019 at Farage hadde huslån i Coutts, en 327-år gammel privatbank som har kongelige blant sine klienter.