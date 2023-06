Putin strakte ut en hånd til Wagner-soldatene

Vladimir Putin omtalte soldatene i Wagner-gruppen som patrioter. – En merkelig tale, mener forsker.

Her taler Russlands president Vladimir Putin til nasjonen mandag kveld.

26.06.2023 21:11 Oppdatert 26.06.2023 22:43

To døgn etter at Jevgenij Prigozjin stanset marsjen mot Moskva, uttalte Putin seg til nasjonen. Han varslet flere «svært viktige kunngjøringer», men kom bare med en kort tale. Her omtalte han lørdagens opprør som forræderi, men strakte ut en hånd til soldatene i Wagner-hæren.

– Jeg takker soldatene som har tatt den eneste rette avgjørelsen om å stoppe et blodbad, sa Putin.

Han sa videre at han lover Wagner-soldater fritt leide inn til Belarus, noe som er i tråd med hans uttalelser fra lørdag.

– De kan slutte seg til den russiske hæren eller reise til Belarus, sier Putin.

Putin nevnte ikke Prigozjin med navn. Telegram-kanalen Rybar meldte like før Putins tale at væpnede Wagner-enheter har krysset grensen til Belarus. Dette er ikke bekreftet.

Putin holder nå møte med ledere av russiske sikkerhetstjenester, inkludert forsvarsministeren, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Vil gi inntrykk av kontroll

– Jeg slo på for å høre direkte, og jeg må si at det ikke leverte det som ble annonsert på forhånd, skriver forsker Karen-Anna Eggen i en tekstmelding til Aftenposten.

Rett før talen uttalte Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov: «Disse uttalelsene vil, uten overdrivelse, bestemme Russlands skjebne».

– I stedet ble det en kort takk til de i Wagner og det russiske systemet som forhindret blodbad, en takk til Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko og et tydelig forsøk på å gi inntrykk av kontroll, skriver Eggen.

Hun skriver at det kan være noe som har skjedd i kulissene, og at det pågår en slags form for forhandling med Prigozjin. Videre skriver hun at talen kan bli sett på som en håndsutstrekning til Wagner for å lokke dem inn i det russiske militæret.

– En merkelig tale og kanskje det kommer mer senere.

– Jeg er ikke sikker på hvorfor Putin gadd

Financial Times’ byråsjef i Moskva Max Seddon var ikke imponert etter Putins uttalelse mandag kveld.

– Jeg er ikke sikker på hvorfor Putin gadd å legge dette ut, bortsett fra at Prigozjin kom med en stor uttalelse i dag som dominerte overskriftene, skriver han på Twitter.

Videre skriver Seddon at det er «utrolig hvordan Prigozjin setter dagsorden».

– Gjennom hele Putins styre kan jeg bare huske at Navalnyj gjorde det, eller tsjetsjenske opprørere hvis du går langt tilbake.

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, ofte kalt Putins erkefiende, sitter fengslet i en arbeidsleir.

Belarus’ president utsatte tale

Lørdag hadde den russiske leiesoldatgruppen Wagner tatt kontroll over byer og militære anlegg i Russland, i det som fremsto som et mulig kuppforsøk.

Putin kalte Wagner-leder Prigozjins manøver for forræderi. Etter at Prigozjins snudde 200 kilometer fra Moskva, ble det stille fra ham. Prigozjins brøt radiostillhet med en uttalelse mandag ettermiddag.

– Vi startet vår marsj på grunn av urettferdighet. Vi viste ingen aggresjon, men vi ble beskutt med missiler og fra helikoptre. Vi marsjerte ikke for å styrte Russlands ledelse, uttalte Prigozjin blant annet.

Belarus’ president, diktatoren Aleksandr Lukasjenko, sa han skulle komme med uttalelser i løpet av kvelden, men dette er blitt utsatt, ifølge Ria Novosti.