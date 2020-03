Fotografer snublet i gravsteiner, sko fløy gjennom luften og dronningen kom ikke med unnskyldningen som vertskapet ønsket: Det er sjelden statsbesøk ender så galt som da dronning Beatrix i 1995 besøkte den gamle kolonien 50 år etter frigjøringen.

«Ikke en gang til: et statsbesøk i Indonesia kan ikke nok en gang ende opp som en diplomatisk hengemyr», skrev nederlandske de Volkskrant i helgen.

Avisen brukte flere sider på å fortelle om hvor galt det gikk.

I både Nederland og Indonesia har særlig den fire år lange frigjøringskrigen fra 1945 til 1949 lenge vært et verkende sår. Indonesierne erklærte sin uavhengighet fra Nederland den 17. august 1945, rett etter Japans nederlag i annen verdenskrig. Nederlenderne forsto ikke at kolonitiden var over og forsvarte sine interesser i en svært blodig krig.

Krigen kostet godt over 100.000 indonesiske liv, og 7000 nederlendere døde også.

Fakta: Nederland og Indonesia I 1602 opprettet nederlendere det Nederlandske Østindiakompaniet (VOC) og presset ut portugiserne fra handelen med Indonesia. 200 år senere gikk VOC konkurs, og den nederlandske regjeringen overtok interessene i Indonesia. Indonesia ble en koloni, i stor grad styrt fra Nederland. Under annen verdenskrig ble Indonesia invadert av Japan. Nederlenderne i landet ble internert i konsentrasjonsleirer. Mange indonesiere så på japanerne som frigjørere. Etter Japans nederlag erklærte indonesierne uavhengighet, 17. august 1945. Nederland kjempet i fire år for å beholde kolonien. Over 100.000 indonesiere døde.

Unnskyld, det vanskeligste året

Dronningens statsbesøk i 1995 var omstridt. På den tiden levde fortsatt mange av soldatene som var aktive i krigen. De syntes ikke det var en god idé å be om unnskyldning for det regjeringen hadde beordret dem til å være med på.

Derfor ble statsbesøket innledet 21. august, for å unngå å være i Indonesia på selve frigjøringsdagen. I et forsøk på å vise gjestfrihet tilbød Indonesias president Suharto de kongelige å bruke hans private ferieøy noen dager før statsbesøket.

Det avslo dronningen. Ikke ville hun benytte seg av presidentens privatfly heller. Sannsynligvis for å demonstrere at dronningen kom for sent, sto presidenten og stirret på armbåndsuret sitt da de kongelige ankom palasset hans. Rett før den offisielle velkomstlunsjen, ga presidenten beskjed om at han var travel.

Derfra gikk det bare nedover.

Neste dag skulle dronningen legge ned kranser på minnesmerker fra krigen. Ifølge programmet skulle en indonesisk æresvakt delta, men den kom ikke.

Da seremonien begynte, var bussen med pressefolk forsinket. Resultatet ble at fotografer og journalister kom løpende gjennom kirkegården, mellom og over de hvite korsene.

ADEK BERRY, AFP/NTB SCANPIX

Sko gjennom luften

Situasjonen ble ikke bedre av at de nederlandske gjestene spiste malariapiller. Dronningens påklederske fikk en kraftig reaksjon av pillene og ble forvirret. Ifølge rapportene «fløy dronningens sko gjennom rommet».

Kaoset var så stort at man måtte hente en hoffmarskalk fra Nederland for å rydde opp. Han var av den gamle skolen, og det ble ny skandale da avisen de Telegraaf skrev om hvordan han snakket på koloniherrevis til de innfødte: «Jeg vil ha is. Bøtter fulle med is, forstår du. Ikke litt, mye.»

Den store spenningen

Under alle de små skandalene, lå det store spørsmålet: Ville dronningen be om unnskyldning? Under den store banketten snakket hun om den vanskelige tiden da de to landene ble skilt. Men noen direkte unnskyldning kom ikke.

Sannsynligvis var det statsminister Wim Kok som satte ned foten. Kilder ved hoffet har senere hevdet at dronningen ønsket å gi en direkte unnskyldning.

Lyktes denne gangen

I 1995 var Willem-Alexander 28 år og kronprins. Han var med på turen, som inntil denne uken var det siste nederlandske statsbesøket i den tidligere kolonien.

Tirsdag sa han de forløsende ordene.

– I tråd med tidligere uttalelser fra min regjering, vil jeg uttrykke min sorg og be om unnskyldning, sa han ifølge avisen de Telegraaf.

Ifølge flere nederlandske aviser kom det overraskende at kongen innledet besøket på denne måten. Også denne gangen har det vært diskutert ved hoffet og i regjeringen hvor langt kongen skulle gå.

Dagens indonesiske president, Joko Widodo, nikket anerkjennende.

Den nederlandske avisen NRC Handelsblad skrev tirsdag at det fortsatt er veteraner i Nederland som ikke synes det er nødvendig med en unnskyldning for en krig de ble beordret til å delta i.