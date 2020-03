Mens Europa stenger ned, fortsetter britene å feste som før. Slik takler landene korona-krisen.

Denne uken har tusenvis av festglade briter drukket og spilt på hester under det tradisjonsrike hesteveddeløpet Cheltenham.

I fjor var 266.000 mennesker innom det populære veddeløpet. Dette er lillebroren til verdenskjente «Royal Ascot».

Festen i Cheltenham i Gloucestershire er også i år fullbooket.

Simon Cooper /Reuters/ NTB scanpix

Siden tirsdag har busslaster med briter og fulle tog ankommet Cheltenham. Ryanair-fly har gått i skytteltrafikk og fraktet særlig hestegale irer til løpene.

Dette er fortsatt stedet for å se og bli sett blant kongelige, kjendiser, finansfolk fra City i London, gamblere og partyløver.

Jacob King, Reuters/ NTB scanpix

– Jeg har gått tom for hansker, men jeg aner ikke om det er fordi de er så lekre eller på grunn av koronaviruset, forteller innehaveren av merkevarebutikken Scarlett Woods, Clare Alban-Moore til Guardian.

Det eneste problemet på Cheltenham er at de har gått tom for håndsprit på toalettene.

– Vanligvis pleier ikke det være noe problem, for bare halvparten av britiske menn pleier å vaske hendene etter dobesøk, sier en av arrangørene.

Kritikken hagler mot statsminister Boris Johnson

Kritikken øker mot statsminister Boris Johnson. Tidligere i uken mente han britene måtte passe på seg selv og vaske hendene. Punktum.

Torsdag holdt han en ny tale, men heller ikke denne gangen var tiltakene i som i andre europeiske land.

Partifelle og tidligere helseminister Jeremy Hunt var blant kritikerne.

– Overraskende og bekymringsfullt, sier han.

Simon Dawson / Reuters / NTB scanpix

Men Regjeringens spesialrådgiver på helseforskning, Patrick Vallance, var tilbakeholden.

– Jeg tror det er større sjanse for at folk blir smittet hjemme eller på puben enn i store forsamlinger, sa han.

Storbritannia har nå 596 bekreftede tilfeller av koronaviruset, mens helsemyndighetene sier de tror mellom 5000 og 10.000 kan være smittet. 10 personer er døde.

Britene har foreløpig ikke stengt skolene, og kollektivtransporten går som vanlig. Store sportsarrangementer fredag var fortsatt til vurdering, men fotballen stoppet på egen hånd Premier League.

Slik takler ulike land krisen

For mange andre europeiske land var torsdag et vendepunkt. I de fleste landene må man regne med at nye forbud og påbud innføres løpende.

Oversikten er hentet fra Politico, Dagens Nyheter, NRC Handelsblad, The New York Times og BBC.

Belgia

Torsdag kveld innførte Belgia «unntakstilstand, og tiltakene gjelder frem til 3. april. Skolene holder åpent kun for barn som trenger tilsyn. Barnehager holder åpent. Butikker, unntatt de med mat og medisiner, må stenge i helgen, men kan ha åpent på ukedager. Sport og kultur avlyses. Restauranter stenger.

Danmark

Alle skoler, barnehager og universiteter stenges i fjorten dager. Forsamlinger på over 100 mennesker forbys. Politiet får fullmakt til å ta seg inn i boliger hos mennesker der det er mistanke om smitte. Dansker som kommer hjem fra utlandet, bes om å gå i karantene 14 dager. Regjeringen lover støtte til bedrifter.

Frankrike

Sykehusene har utsatt operasjoner. Alle som kommer fra risikoområder skal i karantene. Mandag stenger skoler, universiteter og barnehager. Besøksforbud på gamlehjem. Priskontroll på desinfeksjonsmidler. Regjeringen lover å hjelpe bedrifter.

Hellas

Fra 10. mars er skoler og universiteter stengt i to uker. Domstolene holdes stengt. Fra 13. mars er treningssentre, teatre, kinoer stengt i 15 dager. Samlinger med mer enn 1000 mennesker skal avlyses. Å bryte reglene er straffbart.

Italia

Krisetiltakene begynte i nord, og har spredt seg sørover til hele landet. Tirsdag begrenset regjeringen alle borgeres bevegelsesfrihet. Til 25. mars skal alle butikker holdes stengt, med unntak for matvarebutikker og apotek. Restauranter er også stengt. Bank og postkontorer forblir åpne. Skoler og universiteter er stengt til 3. april. Store arrangementer er forbudt.

Nederland

Torsdag ba regjeringen alle med symptomer på koronasmitte om å holde seg hjemme. Alle andre oppfordres til å jobbe hjemmefra. Inntil videre holdes skoler åpne. Universitetene vil ikke ha forelesninger for mer enn 100 studenter i samme rom. Arrangementer med mer enn 100 mennesker avlyses. Regjeringen vil hjelpe småbedrifter.

Polen

Torsdag erklærte regjeringen at landet trues av en epidemi, det gir mulighet til å stenge grenser og andre harde tiltak. Da var allerede skoler, universiteter og barnehager stengt. Det samme gjelder kinoer og andre kulturinstitusjoner. Kirkene holder åpent som vanlig. Regjeringen ber folk om å holde seg hjemme. Valgkampen før valget i mai er langt på vei innstilt.

Russland:

Stengte tidlig grensen til Kina. Har også stengt grensen for italienske borgere og personer som kommer fra Italia. Moskva-regionen har avlyst alle arrangementer over 5000, og personer oppfordres til å reise mindre og ha hjemmekontor Ca. 100 kinesiske utvekslingsstudenter deporteres fordi de har brutt karantenereglene. Andre som bryter karantenen, risikerer høye bøter og opp mot fem års fengsel.

Ukraina

Har registrert tre smittede med koronaviruset. Skoler og universiteter er stengt i en treukersperiode i hele landet, men med noe lokal motstand. Arrangementer over 200 er avlyst.

Spania

Torsdag ble alle skoler og universiteter stengt. Fotballkamper er avlyst. Museene i Madrid er stengt. Fengslene tar ikke lenger imot besøkende. Sentralregjeringen presser de regionale myndighetene i Andalucia for å avlyse påskefeiringen, så langt (13. mars) uten suksess.

Sverige

Mange skoler er stengt, men fredag var fortsatt de fleste åpne. Arrangementer med mer enn 500 deltagere forbys. Regjeringen advarer mot å reise til de hardest rammede områdene, som Nord-Italia og Hubei i Kina. Den svenske regjeringen har så langt ikke gått like langt som de fleste andre europeiske landene.

Tyskland

De hardest rammede regionene stenger skoler. Flere regioner forbyr arrangementer med mer enn 1000 deltagere. De fleste sportsarrangementer avvikles uten tilskuere. Befolkningen anbefales å lagre mat for ti dager. Regjeringen vil hjelpe bedrifter som sliter.

Østerrike

Østerrike sender alle som kommer fra Italia, i to ukers karantene. Skoleelever som er eldre enn 15 år, må holde seg hjemme. Yngre elever kan velge å ikke gå på skolen. Universitetene er stengt. Utendørs arrangementer for mer enn 500 avlyses, innendørs er grensen 100. Kulturarrangementer som opera og kino avlyses.