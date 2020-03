Onsdag morgen handler det meste i amerikanske medier om tidligere visepresident Joe Bidens seiersrekke. 14 delstater holdt primærvalg. Demokratiske velgere stemte over hvem de mener skal utfordre president Donald Trump til høsten.

Biden gjorde det miserabelt i de tre første delstatene som nominerte, men tok en solid seier forrige uke i Sør-Carolina. Natt til onsdag tok størrelsen på suksessen hans tilsynelatende kommentatorer og medier på sengen, etter at han vant ni eller ti av 14 stater.

Plutselig comeback

Jennifer Rubin i The Washington Post skriver at dette var et «politisk comeback så plutselig at meningsmålingene ikke klarte å holde tritt». Rubin har fra før vært positiv til Biden og negativ til rivalen Bernie Sanders.

– Vanlige demokrater har ikke fulgt etter Twitter-skravlingen og manus fra forståsegpåere, mener hun. I stedet er de innstilt på å berge partiet og landet, anfører hun, fra «populismens herjinger».

Her er noen av førstesidene onsdag morgen i USA. Artikkelen fortsetter etterpå:

– Tomt løfte

Dave Wasserman, en av redaktørene for den detaljorienterte Cook Political Report, skriver i en av kommentarene på Twitter «Wow» om Bidens seire sammenlignet med spådommene.

Wasserman mener også Sanders’ løfte om å utvide partiets velgergrunnlag virker «temmelig tomt». Koalisjonen hans har krympet siden 2016, ikke vokst, mener Wasserman.

Sanders-apparatets argument er ofte at høstens valg kan vinnes med å få flere til å møte opp heller enn å overbevise Trump-tvilere om å bytte parti.

«Fenomen» og «comeback kid»

John F. Harris i Politico mener Joe Biden supertirsdag «ble noe han aldri før har vært i løpet av fem tiår i amerikansk politikk: et fenomen». Han viser til at Biden for bare en uke siden så vidt så ut som han hadde noe å gjøre i valgkampen.

Den høyreorienterte nettnyhetssiden Breitbart kaller Biden «comeback kid» – et kallenavn som på 1990-tallet ofte ble brukt om president Bill Clinton.

– Undervurderte hans appell

I Los Angeles Times skriver Robin Abcarian at «det ser ut som om president Trump gjorde rett i å være redd for Joe Biden» – en henvisning til hendelsene som utløste en riksrettssak mot Trump.

Hun trodde ikke den tidligere visepresidenten kunne klare dette og var ikke imponert av hverken de tre første nominasjonsvalgene eller et møte med Biden i California i forrige uke.

– Men jeg undervurderte hans appell til velgerne, særlig til afroamerikanske velgere takket være kraften i hans langvarige samarbeid med president Obama. Uten støtten til afroamerikanere blir det ingen demokratisk president i 2021, mener hun.

Sanders vant primærvalget i California, og kommentatoren avslutter med:

– Hjernen min sier Biden, men hjertet sier Bernie. Jeg kan leve med begge.

«Supertirsdagen i sine drømmer»

Matt Flegenheimer i The New York Times skriver i en analyse at «demokratene bestemmer seg for at Biden, alltid en risiko, likevel er den tryggeste å satse på».

Biden hadde, mener Flegenheimer, «supertirsdagen i sine drømmer».

Likevel advarer han demokrater mot å tro at Biden er et risikofritt valg:

Han er ikke blitt noe tryggere med en mikrofon, og det er heller ikke blitt mer sannsynlig at han fullføre en tanke uten en overdrivelse eller en forvirrende omvei, mener analytikeren.

Frank Bruni i samme avis mener «Joe Biden sto for et mirakel».

– For en forskjell et par dager utgjør. De brakte Joe Biden tilbake fra de døde, skriver kommentatoren.