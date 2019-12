Den raske oppvarmingen i Russland fører blant annet til flere skogbranner og flommer, fastslo Putin på en sin årlige pressekonferanse i Moskva. På den årlige maratonpressekonferansen er han innom en rekke tema, alt fra brexit til klima.

Dette er noe av det han sa:

Om klima: Russland varmes opp med dobbelt så stor hastighet som det globale gjennomsnittet, hevder president Vladimir Putin. Han sa at den globale oppvarmingen må møtes med preventive tiltak, og at Russland har etterfulgt Parisavtalen. Samtidig trakk han frem at han mener faktorene bak klimaendringer er ukjente og vanskelige å forutse. Russlands miljødepartement konkluderte i en report fra tidligere i år med at de fire foregående årene har vært rekordvarme.

Om brexit: Putin mener at Boris Johnson, som vant valget i Storbritannia forrige uke, forsto stemningen i befolkningen bedre enn sine politiske motstandere og tror han vil klare å gjennomføre brexit.

Om militært samarbeid: Selv om Russland hjelper Kina med å bygge et varslingssystem for raketter, avviste Putin at de er i ferd med å danne en militær allianse med Kina.

Om rørledninger gjennom Ukraina: President Vladimir Putin forsikrer at russisk gass fortsatt vil bli sendt via rørnettet i Ukraina, til tross for at to nye nett er under bygging. Han understreket at Russland vil opprettholde transittavtalen med Ukraina, selv om nye infrastrukturprosjekter som Nord Stream, Nord Stream 2 og TurkStream er under bygging.

Om riksrettstiltalen mot Donald Trump: Putin tror det er usannsynlig at Trump blir dømt i riksrettssaken. – Tiltalen må fortsatt gå gjennom Senatet, hvor republikanerne så vidt jeg vet, har flertall. Det er usannsynlig at de vil fjerne en representant fra eget parti fra makten basert på det som etter min mening er grunnløse påstander, sa Putin.

Om dopingutestengelsen: I forrige uke vedtok styret i Verdens Antidopingbyrå WADA å utestenge Russland fra OL, VM og andre større konkurranser i fire år fremover. Putin krever at russiske utøvere skal få konkurrere under eget flagg til tross for at landet er utestengt fra konkurranser i fire år. Han kaller utestengelse urettferdig. – Enhver straff bør være individuell, sa Putin

Om nedrustning: Putin sa at Russland er beredt på å forlenge START-avtalen, men sier at de ikke har fått noe svar på sine forslag, og at det derfor neppe blir noe av. - Etter min mening er det synd, sa Putin.