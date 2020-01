De tre kvinnene, en mor i 60-årene og hennes to voksne døtre, meldte seg selv til politiet og fortalte at de hadde sendt opp fem papirlykter i nærheten av dyrehagen i byen Krefeld nyttårsaften.

Politiet mener det er stor sannsynlighet for at en av disse lyktene antente brannen i apehuset i dyrehagen.

Foto: AP / NTB scanpix

Forbud mot svevende papirlykter

Tyskland innførte for flere år siden forbud mot svevende papirlykter. Men de tre kvinnene skal ifølge tyske medier ikke ha vært klar over forbudet eller hvor stor brannrisiko som er forbundet med slike lykter.

Kvinnene blir nå etterforsket for uaktsom brannstiftelse og risikerer opp til fem års fengsel eller en stor bot dersom det blir reist straffesak.

Ble reddet ut i live

Apehuset brant ned til grunnen og minst 30 dyr omkom. Blant dem var fem orangutanger, en vestafrikansk sjimpanse og to lavlandsgorillaer.

Kun to sjimpanser ble reddet ut i live. De fikk brannskader, men tilstanden er stabil.

En talsmann for brannvesenet sier at de ble overrasket over hvor raskt bygningen ble overtent. Det skal ikke ha vært sprinkleranlegg eller noen annen form for brannbeskyttelse i apehuset.