I morgentimene fredag 3. januar ble den iranske generalen Qasem Soleimani drept i et rakettangrep, beordret av president Donald Trump. Det vekker sterke reaksjoner ikke bare i Midtøsten, men også i USA.

Både Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren – de tre fremste mulige presidentkandidatene blant Demokratene – fordømmer likvidasjonen.

– Dette eskalerer situasjonen i en allerede farlig region. Trump-administrasjonen sier at de ønsker å motarbeide fremtidige angrep fra Iran, men dette vil med stor sikkerhet ha motsatt effekt. President Trump har kastet en dynamittgubbe inn i kruttønnen, sier Biden i en uttalelse.

– Trumps farlige eskalering tar oss nærmere en ny katastrofal krig i Midtøsten, som kan koste talløse liv og trillioner dollar, sier Sanders i en uttalelse.

«Denne uvørne handlingen eskalerer Iran-situasjonen og øker sannsynligheten for flere dødsfall og en ny Midtøsten-konflikt. Vi må prioritere å unngå en ny kostbar krig», skriver Warren på Twitter.

«Soleimani var en morder»

Både Warren og Biden understreker samtidig at Soleimani ikke var noen venn av amerikanske interesser.

– Ingen amerikaner vil sørge ved Soleimanis bortgang. Han fortjente å bli stilt til ansvar for sine forbrytelser mot amerikanske styrker og tusener av sivile i Midtøsten. Han støttet terror og sådde kaos, sier Biden.

«Soleimani var en morder, ansvarlig for drapet på tusener, inkludert hundrevis av amerikanere», skriver Warren.

Forsvarer likvidasjonen

Blant Republikanerne er det nettopp dette perspektivet som vektlegges.

Senator Marc Rubio kaller likvidasjonen «en defensiv handling» og understreker at president Trump har et ansvar for å forsvare amerikanske liv. I en lang serie tweets forsvarer han drapet.

«Soleimani var en aktiv fiendtlig stridende, mer farlig enn onde menn som bin Laden og Baghdadi», skriver Rubio på Twitter.

Senator Lindsey Graham kaller handlingen et «modig svar på Irans aggresjon».

– Mitt budskap til den iranske regjeringen er: Dersom dere ønsker mer, så skal dere få mer, sier han i en uttalelse.

Lederen i forsvarskomiteen i Senatet, republikaneren James Inhofe, roser også Trumps beslutning.

– Amerika hverken skal eller bør søke krig, men vil svare dem som truer våre innbyggere, soldater og venner, noe presidenten lenge har gjort klart. En nedtrapping er ønskelig og mulig, men kun dersom vår fiender velger det, sier han.

Iran lover hevn - også sterke reaksjoner fra Irak

Det er foreløpig få og forsiktige internasjonale reaksjoner. Det russiske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at drapet vil øke spenningen i Midtøsten.

Iraks statsminister raser derimot mot drapet, som skjedde i Iraks hovedstad Bagdad. Flere irakiske statsborgere ble drept i rakettangrepet, deriblant Abu Mahdi al-Muhandis, nestkommanderende i den paramilitære irakiske organisasjonen Folkets mobiliseringskomité.

– Likvidasjonen av en irakisk kommandant som innehadde en offisiell post, var en aggressiv handling mot Irak, mot staten, regjeringen og folket, heter det i en kunngjøring fra statsminister Adel Abdel-Mahdi.

Iran har lovet å hevne drapet.

– Det er ingen tvil om at den store nasjonen Iran og andre frie nasjoner i regionen vil ta hevn for denne grusomme forbrytelsen fra det kriminelle Amerika, sier Hassan Rouhani, Irans president, i en offisiell uttalelse.