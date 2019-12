Professor dømt til døden for blasfemi i Pakistan

Junaid Hafeez anklages for å ha publisert nedsettende bemerkninger om profeten Mohammed på Facebook.

Dødsdommen ble kunngjort i byen Multan sørøst i Pakistan lørdag, der han var universitetsprofessor da han ble pågrepet for snart sju år siden.

Dommen vil bli anket. Den blir kraftig kritisert av Amnesty International, som kaller avgjørelsen svært skuffende og overraskende.

Hafeezs advokat ble skutt og drept på kontoret sitt i 2014 etter å ha mottatt drapstrusler i rettssalen. Etter dette har familien hans hatt problemer med å finne en ny forsvarer.

Holdt i isolasjon

Under lørdagens rettsmøte ble Hafeez ikke bare dømt til døden, men også til livsvarig fengsel og en bot på nær 30.000 kroner.

Professoren har blitt holdt i isolasjon siden 2014.

Amnesty International har bedt pakistanske myndigheter henlegge saken.

Etter dommen delte aktoratet ut sukkertøy til kolleger, som ropte «Allah-akbar» (Gud er stor) og «Død over blasfemikerne».

Risikerer hevnangrep

I Pakistan risikerer personer anklaget for blasfemi å bli målskive for muslimske borgerverngrupper, som tar loven i egen hånd for å straffe personer de mener har hånet islam. I enkelte tilfeller har personer blitt brent levende eller steinet til døde.

I 2010 ble den kristne kvinnen Asia Bibi dømt til døden i Punjab-provinsen etter å ha blitt anklaget for blasfemi i forbindelse med en krangel hun hadde med en gruppe muslimske kvinner mens de arbeidet på en gård. I oktober 2018 ble dødsdommen satt til side av høyesterett, men hun ble sittende innesperret for å beskytte henne mot mobb som ønsket å drepe henne. Hun er nå bosatt i Canada sammen med familien sin.