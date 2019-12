Britisk familie druknet på spansk feriested

De tre ble funnet livløse i bassenget, og ifølge ubekreftede meldinger er det snakk om en far og hans sønn og datter, melder avisen The Guardian.

Familien befant seg på et hotell fire kilometer sør for feriebyen Fuengirola.

Forsøkte å redde lillesøsteren

Ifølge avisen Daily Mirror skjedde ulykken rundt klokken 13.30 på ettermiddagen julaften, da den ni år gamle datteren fikk problemer i bassenget. Ifølge øyenvitner hoppet først storebroren (16) hennes uti for å forsøke å redde henne, deretter faren (52). Men også de fikk problemer, og alle tre ble funnet livløse i vannet.

Det skal ha vært barnas mor som varslet om ulykken og nødetatene ble tilkalt. Det ble forsøkt gjenopplivning av de tre idet de ble hentet opp av bassenget, men til ingen nytte.

Ifølge britiske medier er datteren og faren britiske statsborgere, mens sønnen på 16 hadde amerikansk pass.

Undersøker bassengpumpe

Spansk politi har igangsatt etterforskning av hendelsen, og politiet undersøker blant annet pumpen i svømmebassenget. Ifølge Daily Mail har det vært flere dødsulykker med svømmebassengpumper.

Senest i sommer, da en 12 år gammel russisk jente døde etter at hun satte fast armen i en pumpe og ble dratt under vann i et basseng på et tyrkisk feriested.

De tre omkomne er fraktet til Rettsmedisinsk institutt i Malaga for obduksjon.

Hotellet skriver i en uttalelse at de vil uttrykke sin dypeste medfølelse med de etterlatte og takker nødetatene for rask respons.