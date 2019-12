Sydneys nyttårsfyrverkeri skytes opp som planlagt på tross av skogbrannene

Delstatsminister John Barilaro i New South Wales uttalte ifølge australske medier at det ville være enkelt å avlyse årets fyrverkeri i Sydney dersom gnister kunne utløse nye skogbranner.

Barilaro, som er minister for næring og handel i New South Wales, Australias mest folkerike delstat, sa i en Twitter-melding søndag at en avlysning også ville uttrykke respekt for de utslitte frivillige brannmannskapene. I ukevis har de kjempet mot de over 100 skogbrannene som har herjet i delstaten.

– Hvis fyrverkeri er blitt forbudt i distriktene, så kan vi ikke ha to grupper i befolkningen. Vi står alle i dette sammen, skriver Barilaro, som for tiden er på ferie i London.

Brannvesenet avgjør

En talsmann for byrådet i Sydney sier til avisa Sydney Morning Hera ld at byrådet er fast bestemt på at fyrverkeriet skal gjennomføres som planlagt.

Brannvesenet i New South Wales opplyste på Twitter senere mandag at de har gitt godkjenning til å gjennomføre fyrverkeriet som planlagt.

Det var ventet at brannvesenet ville la feiringen gå som planlagt med mindre brannrisikoen øker til «katastrofal» på skalaen.

– Sydney er en av de første byene i verden til å ønske det nye året velkommen, sa delstatens statsminister Gladys Berjiklian.

Hun fikk støtte fra Australias statsminister Scott Morrison som sier det er viktig at verden får se at landet fortsetter som normalt, til tross for skogbrannene.

Innbringende knall

Nyttårsfyrverkeriet fra Sydneys landemerke Harbour Bridge bivånes årlig av mer enn én million mennesker på stedet og er svært innbringende for handelsstanden i byen.

Ifølge bystyret i Sydney koster fyrverkeriet om lag 6 millioner australske dollar, 37 millioner kroner, men utløser inntekter på mer 130 millioner dollar, altså over 800 millioner kroner. Arrangementet er fordelt på to fyrverkerier, ett klokka 21 på kvelden og ett ved midnatt.

Globalt ses den gnistrende lysfesten av mer enn én milliard mennesker.

Avlyses i andre byer

Flere andre byer i Australia kunngjorde mandag at de vil avlyse den årlige tradisjonen med nyttårsfyrverkeri. Sterk varme og kraftig vind er varslet for nyttårskvelden, og brannene herjer svært nær mange store og mellomstore byer.

I hovedstaden Canberra, som ligger tilbaketrukket fra kysten og nær mange store skogområder, varsles det opptil 38 grader på årets siste dag. Der har de lokale myndighetene bestemt at årets fyrverkeri må utgå, melder nyhetsbyrået AP.

– Det er en vanskelig beslutning å bestemme at vi ikke kan gjennomføre fyrverkeriet, sier leder Georgeina Whelan for hovedstadsterritoriets nødetater.