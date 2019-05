«Forrædersk» annullering av valget i Istanbul. – Erdogan kan ha noe i ermet.

Den tyrkiske valgkommisjonen har annullert resultatet av det svært jevne lokalvalget i Istanbul den 31. mars. Ekrem Imamoglu (48) fra opposisjonspartiet CHP ble erklært som vinner av det viktige ordførervervet den 17. april, men er nå blitt fratatt seieren. Begrunnelsen er at noen av valgfunksjonærene ikke er blitt sertifisert på riktig måte.

– En forrædersk avgjørelse, sa Imamoglu i en tale til sine tilhengere mandag kveld.

Han manet sine tilhengere til ikke å gi opp og «fortsette kampen for demokratiet».

– Det er et åpenbart svakhetstegn for det tyrkiske demokratiet når man annullerer et valg med en slik begrunnelse, sier Einar Wigen, som er førsteamanuensis i Tyrkia-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Fakta: Lokalvalget i Istanbul Tyrkerne gikk den 31. mars til valgurnene for å velge lokale ledere på flere ulike nivåer. Regjeringspartiet AKP ble største parti, men de tapte i storbyene Ankara, Izmir og Istanbul. Seieren for opposisjonspartiet CHPs kandidat Ekrem Imamoglu i Istanbul var svært knapp. Han vant ordførervervet med en margin på mindre enn 14.000 stemmer i en by med 15 millioner innbyggere. AKP krevde omtelling, som bekreftet at Imamoglu hadde vunnet. Den lokale valgkommisjonen bekreftet den 17 april at Imamoglu hadde vunnet. Men etter en protest fra AKP og deres koalisjonspartner MHP valgte den nasjonale valgkommisjonen mandag å oppheve valgresultatet og utlyse nyvalg.

Emrah Gurel/AP/NTB scanpix

Tror Erdogan har noe i ermet

Opposisjonspartiet CHP sendte tirsdag ut en erklæring der de fordømte dommerne i valgkommisjonen for å ha blitt «medvirkere til et skittent kupp».

Partiet sier de vil mobilisere til en enda større seier den 23. juni. Flere tusen skal allerede ha meldt seg frivillig til å reise fra ulike deler av Tyrkia til Istanbul for å hjelpe til.

Wigen forventer seg nå et hardkjør fra president Recep Tayyip Erdogan for å skape splittelse blant opposisjonen frem mot valget den 23. juni.

– Jeg forventer at Erdogan har noe i ermet, noe som vil gjøre at det politiske landskapet i Istanbul ser annerledes ut den 23. juni enn det gjør nå, sier Wigen.

Han trekker paralleller til parlamentsvalget i juni 2015. Da fikk AKP ikke så mange stemmer som de ønsket.

– Erdogan gjorde ikke noe forsøk på å danne en koalisjonsregjering. Han fremprovoserte en nasjonal krise, utlyste nyvalg noen måneder senere og fikk et resultat han var fornøyd med, sier Wigen.

Emrah Gurel/AP/NTB scanpix

– Det siste fikenbladet er borte

Mandagens avgjørelse om et nyvalg i Tyrkia, «fjerner det siste fikenbladet som talte for et rettferdig valgsystem», sier Howard Eissenstat til AP. Han er Tyrkia-ekspert ved St. Lawrence University i New York.

– Tyrkia var ikke et demokrati i går, og det er det ikke i dag, sier han.

– Erdogan kan ikke tape i andre valgomgang fordi han da vil fremstå som katastrofalt svak.

Tyrkia får flengende kritikk fra europeiske politikere.

– Dette innebærer slutten på tiltroen til demokratiske maktovertagelser i Tyrkia, tvitret Kati Piri, Europaparlamentets Tyrkia-rapportør.

AKP ignorerer kritikken.

– Et omvalg er en seier for det tyrkiske demokratiet, sier president Erdogans talsmann Fahrettin Altun i en uttalelse som han har delt med Aftenposten.

MURAD SEZER/AP/NTB scanpix

Istanbul er veien til makten i Tyrkia

Istanbul er med sine 15 millioner innbyggere Tyrkias suverent største by og står for 31 prosent av landets nasjonalprodukt.

Det var her president Recep Tayyip Erdogan fikk fart på den politiske karrieren for alvor da han ble valgt til ordfører i 1994. Han har mange ganger sagt at «den som vinner i Istanbul, vinner i Tyrkia» og at «den som taper i Istanbul, taper i Tyrkia», ifølge AP.

– Erdogan og AKP er redd for at den svært synlige ordførerposisjonen i Istanbul skal være opptakten til et troverdig alternativ. At opposisjonen ikke lenger skal fremstå som noen som bare er imot ting, mens som kan styre noe. Erdogan frykter at Imamoglu skal gjøre det samme som han selv gjorde på 90-tallet, sier Wigen.