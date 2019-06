Netanyahu avviser forslag om jødisk lov i Israel

– Israel skal ikke bli en halakha-stat, skrev Netanyahu på Twitter. Halakha er betegnelsen på den jødiske religiøse loven.

Utspillet kommer etter at Bezalel Smotrich, som har ambisjoner om å bli Israels justisminister, foreslo at Israel bør styres etter Toraen. Politikeren la til at Israel bør returnere til tiden med de bibelske kongene David og kong Salomon.

– Det er slik det bør være, dette er en jødisk stat, uttalte Smotrich. Hans ytre høyre-parti vant fem seter i valget i april.

Leder Tamar Zandberg i det venstrevridde partiet Meretz har siden uttalt at Smotrich ikke bør bli landets neste justisminister.

– Det er en reell fare for at justisdepartementet kan bli brukt til å undergrave israelsk demokrati, sa Zandberg.