Politirazzia mot australske journalister etter Afghanistan-sak

ABC sier at politirazziaen rettet mot tre journalister fant sted i Sydney. I 2017 fikk ABC tilgang til dokumenter som viste at australske spesialstyrker drepte uskyldige menn og barn i Afghanistan.

Australsk politi sier på sin side at aksjonen skjedde i sammenheng med anklager om publisering av hemmeligstemplet materiale, som er et brudd på loven Crimes Act 1914.

Onsdagens aksjon skjer dagen etter at politiet aksjonerte mot en journalist i Canberra som skrev om overvåking av australiere i deres hjem. Begge sakene omhandler sensitiv og hemmeligstemplet informasjon som er ydmykende for australske myndigheter, skriver nyhetsbyrået AFP.

Statsminister Scott Morrison har forsøkt å distansere seg fra politiaksjonene og sier at hendelsene er en politisak, ikke en regjeringssak.

– Australia har sterk tro på pressefriheten, og vi har klare lover for å beskytte den. Men det er også klare lover som beskytter Australias nasjonale sikkerhet og alle må leve etter dem, sa han under et besøk i London.

Fagforeningen Australia's Media, Entertainment and Arts Alliance har omtalt politiaksjonene som «vanvittige angrep på pressefriheten, med mål om å straffe journalister som belyser legitime saker av offentlig interesse».