– Jeg tror han er veldig fascinert av meg. Det er fascinerende, sa Joe Biden (76), USAs tidligere visepresident og foreløpig favoritt til å bli demokratenes presidentkandidat i valget neste år. Biden hadde hørt at Donald Trump satt og studerte talen hans i presidentflyet Air Force One.

– Han var et eller annet sted i Iowa i dag, og sa navnet mitt så mange ganger at folk ble lut lei, sa president Trump (72), som gjøv løs på Biden som om han alt var valgt til presidentkandidat.

Både Trump og Biden var i delstaten Iowa tirsdag, og rapportene derfra tyder på at begge politikerne var svært opptatt av hverandre.

Nati Harnik, AP/NTB scanpix

MATTHEW PUTNEY, AP/NTB scanpix

Selv om begge fartet rundt i samme delstat, møtte de ikke hverandre på turen. Men de verbale angrepene de fyrte av var så harde at det lignet mer på innspurten av valgkampen enn halvannet år før, skriver Associated Press.

CNN konstaterer at begge kretset rundt det samme temaet: Hvorfor er du så besatt av meg? Deres opptelling viser at Biden nevnte Trump 35 ganger, mens Trump nevnte Bidens navn 15 ganger.

Ulik appell i ulike grupper

Biden er uten tvil den mest kjente av demokratene som ønsker å bli president. Det er derfor ikke overraskende at det er ham Trump setter inn skytset mot.

En landsomfattende meningsmåling fra Quinnipiac-universitetet gir Biden ledelsen over Trump med god margin. Blant de spurte svarer 53 prosent at de ville valgt demokraten, mens 40 prosent ville stemt på Trump hvis det var valg nå.

Også noen av de andre demokratiske toppnavnene, som Bernie Sanders, Kamala Harris og Elizabeth Warren «slår» Trump i denne meningsmålingen, selv om Biden ligger best an.

Ifølge meningsmålingen står Biden sterkt i noen befolkningsgrupper hvor Trump sliter.

Gode jobbtall

Tim Malloy i Qunnipiac sammenligner Bidens ledelse nå med «et valgskred», men legger til at Trump får ganske godt skussmål for å skape jobber. 42 prosent er fornøyd med dette, og mer enn tre av fire oppgir at deres egen økonomi er god.

– En veldig robust økonomi og folk med penger i banken: Det er en magisk kombinasjon som Det hvite hus håper vil gi gjenvalg, og de tallene er fortsatt gode, skriver Tim Malloy, nestleder for Quinnipiac University Poll.

– Eksistensiell trussel

Biden kalte Donald Trump en eksistensiell trussel mot USA og anklaget ham for å utfordre grensene for presidentmakten. Trump på sin side sa at han gjerne ville kjempe mot Biden, «jeg tror han er den svakeste psykisk, og jeg liker å kjempe mot folk som er svake mentalt».

Biden kritiserte Trumps handelskrig mot Kina og sa at den rammer bøndene i Iowa gjennom høyere tollsatser.

– Det er lett å være tøff når det er andre som må tåle smerten, bønder og fabrikkarbeidere, sa Biden i Ottumwa, som ligger midt i et jordbruksområde.

Trump på sin side angrep Biden for å være vinglete. Blant annet har Biden, som er troende katolikk, snudd i spørsmålet om offentlige midler kan brukes for å finansiere aborter. Biden mener nå det er galt å forby dette.

– De sier en ting i løpet av et helt liv, og så snur de og mener noe helt annet, sa Trump med adresse til Biden.