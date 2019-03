Hamas-bevegelsen hevder å ha inngått en avtale om våpenhvile med Israel etter en rekke fly- og rakettangrep i løpet av mandagen.

Avtalen er forhandlet fram med hjelp fra Egypt, opplyser Hamas-talsmann Fawzi Barhoum i 21-tiden mandag kveld.

Myndighetene i Israel har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Israel angrep Hamas-mål på Gazastripen

Det israelske militære sa mandag ettermiddag at de har begynt å angripe Hamas-mål på Gazastripen.

Vitner og sikkerhetskilder på Gazastripen sier til nyhetsbyrået AFP at det i 18-tiden mandag kveld er gjennomført minst fem angrep i og rundt Gaza by. I tillegg skal et område sør i det palestinske området ha blitt rammet.

Et av målene skal ha vært Hamas-leder Ismail Haniyehs kontor, ifølge Reuters som siterer en Hamas-radiostasjon.

Trolig var ikke Hamas-lederen i bygningen ettersom Hamas rutinemessig evakuerer bygninger når israelske angrep ventes.

Kort tid etter dette angrepet skal minst ti raketter ha blitt skutt fra Gazastripen mot Israel. Luftvernsirener ble utløst flere steder i Sør-Israel.

Så langt er det uklart om noen er blitt skadet eller drept i krigshandlingene mandag kveld.

Ahmed Zakot, Reuters / NTB scanpix

Gjengjeldelse

Angrepene mandag kommer etter et rakettangrep som rammet et hus utenfor Tel Aviv mandag morgen, der syv personer ble såret.

Raketten ble avfyrt fra Rafah sør på Gazastripen ned i et hus i Mishmeret, et landlig område rundt 40 kilometer nord for Tel Aviv.

Ingen har tatt på seg ansvaret for rakettangrepet, men Israel anklager Hamas for å stå bak og har sendt ytterligere to brigader til grensen. Hamas nekter og fastholder at raketten ikke kom fra dem.

Ariel Schalit, AP / NTB scanpix

Statsminister Benjamin Netanyahu lovet tidligere mandag et kraftfullt svar på rakettangrepet.

– Det har funnet sted et kriminelt angrep mot staten Israel, og vi kommer til å svare kraftig på dette, sa statsministeren.

Pressekonferanse i Washington

Angrepene begynte omtrent samtidig som Netanyahu og USAs president Donald Trump holdt en felles pressekonferanse fra Det hvite hus i Washington.

– Israel har absolutt rett til å forsvare seg selv, sa Trump, ifølge Reuters.

Netanyahu følger opp med å si at Israel vil gjøre hva som enn trengs for å forsvare folket sitt.

– I dette øyeblikk svarer Israel kraftfullt på denne overlagte aggresjonen, sa Netanyahu.

– Israel tolererer ikke dette. Jeg tolererer ikke dette.

FNs generalsekretær António Guterres sier i en uttalelse at han er «alvorlig bekymret» for utviklingen på Gazastripen og oppfordrer alle aktører i regionen til å opptre med maksimal tilbakeholdenhet.

Susan Walsh, AP / NTB scanpix

Signerte erklæring om Golan-høydene

På pressekonferansen signerte Trump også en erklæring der det omstridte området Golanhøydene anerkjennes som israelsk territorium.

Israel annekterte store deler av området fra Syria under seksdagerskrigen i 1967 og har etablert rundt 30 bosetninger i det okkuperte området, i strid med folkeretten.

Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert.

Trump varslet tidligere denne måneden at USAs syn på Golanhøydene ville bli endret.

– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skrev presidenten på Twitter.

I et svar på erklæringen omtaler syriske myndigheter USAs anerkjennelse som et «åpenlyst angrep» på deres suverenitet og rett på området.

Frigjørelsen av Golanhøydene «med alle tilgjengelige midler» og en tilbaketakelse av området er en «ufravikelig rettighet», heter det i en uttalelse fra det syriske utenriksdepartementet via det statlige nyhetsbyrået SANA.

Israelsk valgdag nærmer seg

Israelske stridsvogner angrep søndag kveld det som ble omtalt som en Hamas-stilling nord på Gazastripen. Ifølge den israelske hæren var det sendt ballonger med sprengladninger og kastet brannbomber mot grensegjerdet fra området. En palestiner ble såret i angrepet.

Natt til mandag angrep israelske fly ytterligere to mål på Gazastripen, begge omtalt som Hamas-stillinger. Ingen ble såret i angrepet.

Urolighetene på Gazastripen kommer kun uker før det skal avholdes valg i Israel.

Den israelske statsministeren Netanyahu står midt oppe i en valgkamp der han møter uventet sterk motstand, der den tidligere forsvarssjefen Benny Gantz er den fremste utfordreren.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit utgjør også en stor trussel for den israelske statsministeren, etter at han for få uker konkluderte med at Netanyahu bør tiltales for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap.

Valgdagen er 9. april.

Knusende FN-rapport

FN-granskere anklaget nylig Israel for mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som følge av maktbruken mot ubevæpnede sivile på Gazastripen.

Palestinerne på Gazastripen har det siste året holdt ukentlige demonstrasjoner nær grensegjerdet mot Israel, og israelske soldater har ifølge granskerne med overlegg skutt mot ubevæpnede demonstranter med skarp ammunisjon.

Over 190 palestinske er drept, blant dem barn, helsearbeidere og journalister. Over 6.000 andre er truffet av skarpe skudd og såret, mange for livstid.

Senest fredag ble to palestinere skutt og drept under en demonstrasjon, og søndag døde en 24-åring av skadene han tidligere hadde fått. Israel avviser FN-granskernes rapport som «absurd» og «løgnaktig».