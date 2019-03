Flere barn drept i bombeangrep mot sykehus i Jemen

Tirsdag morgen traff et missil en bensinstasjon rett ved inngangen til sykehuset, som ligger noen mil utenfor hovedstaden Sana. Sykehuset hadde akkurat åpnet dørene for pasienter, og det var mange pasienter og ansatte som var på vei inn døren da luftangrepet kom, opplyser Redd Barna.

Fire barn og tre voksne ble drept. I tillegg er to personer savnet. Åtte andre ble såret i angrepet, som kom på fireårsdagen for den saudiarabiske koalisjonens krigføring i Jemen.

Redd Barna-direktør Helle Thorning Schmidt sier hun er sjokkert over angrepet og sier det er brudd på folkeretten. Organisasjonen krever at angrepet etterforskes.

19.000 luftangrep på fire år

I løpet av det siste krigsåret er mer enn 200 barn drept i luftangrep. Det viser en ny undersøkelse fra Redd Barna, basert på tall samlet inn fra FNs Civilian Impact Monitoring Project (CIMP). De fire siste årene har det vært over 19.000 luftangrep i Jemen.

– Bruken av eksplosive våpen i tettbefolkede strøk er en ondskapsfull taktikk, det ødelegger alt på sin vei. Det er umulig å forestille seg den terroren barn må føle når en bombe slippes på hjemmene deres. Mange barn ble drept eller skadet da de søkte tilflukt i hjemmene sine eller i det de flyktet fra fare. Ingen barn skulle måtte oppleve et flyangreps terror, likevel fortsetter det å skje og etterlater dype psykologiske og mentale arr, sier Tamer Kirolos, Redd Barnas landdirektør i Jemen i en pressemelding.

Audun Braastad / NTB scanpix

Etter fire år med krig, estimeres det at 24 millioner jemenitter trenger humanitær hjelp. Volden har drevet 3 millioner mennesker fra sine hjem, og halvparten av dem er barn, opplyser Redd Barna.

– Vi må få en slutt på dette og kreve at de som kriger i Jemen følger internasjonal lov. Det betyr at skoler og sykehus skal være trygge for luftangrep, og at eksplosive våpen ikke skal brukes i tett befolkede områder. De som bryter reglene må holdes ansvarlige og barn må få den støtten og hjelpen de desperat trenger, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.