Lange køer av ambulanser utenfor flere sykehus i Moskva, skapte trafikkaos i Moskva på påskeaften. Russland registrerte søndag 2186 nye tilfeller med koronasmitte, noe som er den hittil største økningen hittil fra en dag til en annen, ifølge Worldometers.

Dermed er i alt 15.770 personer registrert smittet av viruset i Russland. Antall koronarelaterte dødsfall har steget til 130, en økning på 24 siste døgn.

Men ifølge offisiell statistikk har sykehusene i Russland nå kun åtte pasienter som tilstanden betegnes som kritisk for.

Nyhetsbyrået Reuters melder om lange køer av ambulanser utenfor sykehusene i Moskva, og russiske myndigheter har advart om en «enorm tilstrømming» av koronapasienter.

En ambulansesjåfør forteller at han måtte vente i 15 timer før pasienten kunne tas imot. Samme type scener beskrives av blant andre Russia Today, som i en nettartikkel har lagt ut flere videoer som viser lange ambulansekøer.

– Situasjonen i både Moskva og St. Petersburg, men særlig i Moskva, er vanskelig ettersom antallet syke stiger, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i et intervju med russisk TV.

Toppen ikke nådd

Russiske myndigheter holdt lenge en lav profil i forbindelse med viruset. Tjenestemenn og politikere, inkludert Putin, forsøkte først å tone ned trusselen. Nå er imidlertid situasjonen en annen, og Moskva og hundrevis av andre russiske regioner har i løpet av de siste to ukene stengt store deler av virksomheten og innført strenge smitteverntiltak.

– Jeg kan si med sikkerhet at vi ikke har nådd toppen. Vi står snarere ved foten av fjellet, ikke engang halvveis opp, sa Moskvas borgermester Sergej Sobjanin til det statlige nyhetsbyrået Ria for noen dager siden.

Kinesisk bekymring

Situasjonen i Russland vekker også bekymring i nabolandet Kina, der myndighetene er på tå hev for å forsøke å hindre ny oppblomstring i antallet smittetilfeller. Siden smittesituasjonen innenlands ser ut til å være under kontroll, er myndighetene særlig opptatt av folk som ankommer fra utlandet.

I den kinesiske byen Suifenhe, som ligger rundt to timers kjøring fra havnebyen Vladivostok, utvides nå testkapasiteten kraftig. Søndag reiser 15 eksperter fra Beijing til Suifenhe for å bidra.

Rundt 300 smittetilfeller er bekreftet i byen lørdag, av dem 100 personer som tilsynelatende er symptomfrie.

Antallet pasienter ventes å øke de kommende dagene, sier helsevesenets talsmann Ge Hong til nyhetsbyrået Xinhua.

Feltsykehus og stengning

Det etableres nå et feltsykehus med 600 senger i en kontorbygning for å ta hånd om kinesere som vender hjem fra Russland. Det oppgis at mellom 10 og 20 prosent av dem er koronasmittet.

Siden flytrafikken mellom Kina og Russland er stanset, flyr mange av kineserne som ønsker å vende hjem, til Vladivostok og tar seg frem til grensen over land derfra.

Alle som ønsker å reise inn til Kina, testes for viruset og isoleres ved grensen. Grenseovergangen var i en periode stengt fordi kapasiteten ikke var stor nok til å håndtere alle som ville krysse.

Suifenhe er stengt ned og strenge tiltak er satt i verk, ikke ulikt situasjonen i Wuhan for to og en halv måned siden.