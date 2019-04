Da USAs fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan nylig skulle forsvare sine krav til økte militærbudsjetter i Kongressen, sto ett land øverst på listen over trusler: Kina.

Shanahan blinket ut Kina som sin førsteprioritet allerede første dagen etter at han overtok etter Jim Mattis, som gikk av i julen.

Denne uken gjentok amerikanerne dette budskapet under feiringen av NATOs 70-årsdag. Trump-regjeringen er opptatt av å flytte Kina til topps på prioriteringslisten.

– Den største utfordringen NATO vil møte i tiårene som kommer, er hvordan vi skal tilpasse oss Kinas fremvekst, sa visepresident Mike Pence til NATOs utenriksministre onsdag kveld.

– Og tilpasse oss må vi alle.

NATO-sjef Jens Stoltenberg nevnte derimot ikke Kina én eneste gang i sin tale til Kongressen tirsdag.

KEVIN LAMARQUE, REUTERS/NTB scanpix

Nytt trusselbilde

NATO må justere seg etter det nye trusselbildet, sa USAs visepresident Mike Pence denne uken. Han advarte i praksis de allierte om at amerikanerne nå vrir oppmerksomheten østover, og at europeerne må følge opp.

– Enten vi liker det eller ikke, så vil resultatet av Kinas fremvekst påvirke valgene NATO-landene må ta, både individuelt og kollektivt, sa Pence.

– Kinas økende innflytelse vil nødvendigvis kreve mer amerikansk oppmerksomhet og ressurser. Det betyr at våre europeiske allierte må bidra med mer ressurser for å opprettholde styrken og kraften i vår transatlantiske allianse, sa Pence på NATO-konferansen.

Stoltenberg: – Bør ikke skape nye konflikter

NATO må forholde seg til Kina «på en annen måte enn vi gjorde for bare få år siden», sier generalsekretær Jens Stoltenberg til Aftenposten.

Stoltenberg mener NATO også må se på de sikkerhetspolitiske konsekvensene av at Kina blir sterkere og kommer nærmere.

– Kina er en voksende makt, en stor økonomi som investerer mer i militær kapasitet. Og Kina kommer nærmere Europa. Vi ser at de opererer i Afrika, i Middelhavet, i Antarktis, i våre nærområder. Og så kommer de nærmere oss ikke minst i cyberspace, sier Stoltenberg.

Men generalsekretæren understreker også at økt fokus på Kina krever en diplomatisk balansegang.

– Vi er ikke opptatt av å øke spenningen eller å skape nye fiendebilder. Her er det snakk om å finne en balansert og forsvarlig håndtering av en fremvoksende stormakt, uten å skape nye konflikter, sier Stoltenberg.

Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Frykter spionasje og cyberkrig

Amerikanernes frykt dreier seg bare delvis om tradisjonelle militære trusler. USA er også svært bekymret for spionasje og cyberkrig. De har slått hardt ned på det kinesiske teknologiselskapet Huawei fordi de mistenker selskapet for å bruke mobilteknologi til overvåking.

Amerikanerne har forsøkt å presse andre NATO-land til å innføre strengere begrensninger på Huawei. De har også vært kritisk til at kineserne får kontrakter for å bygge ut infrastruktur, blant annet i Italia.

– Kina er et land med en enorm økonomi og en enorm befolkning. Deres tid kommer nå, sier professor Barry Posen, direktør for Security Studies Program ved Massachusetts Institute of Technology, til Aftenposten.

Posen deltok på NATO-arrangementet onsdag som en kritisk røst. Han mener europeerne kan hamle opp med Russland på egen hånd dersom de investerer i forsvar.

– Hvis du ser på det amerikanske militæret, ser du at øynene deres er rettet mot Kina. Amerikanerne er ikke sentimentale, og historier om andre verdenskrig biter ikke på lenger. Vi tenker på morgendagen, ikke gårsdagen.

– Hovedbekymringen er Russland

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener det «er prematurt å snakke om fiendebilde når det gjelder Kina».

– Jeg synes ikke det er en veldig treffende beskrivelse, og jeg tror vi skal være veldig klar over at NATOs strategiske hovedbekymring er Russland, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som representerte den norske regjeringen på arrangementene her i Washington onsdag og torsdag.

– Det er viktig å huske på at forskjellen i hvordan man ser på Russland og Kina, er enorm. Det er to helt forskjellige utfordringsbilder, både i omfang og i innretning, men også rent geografisk. Russland er nabo både til oss og en del andre NATO-land. Selv om vi ikke ser noen direkte militær trussel mot Norge, så er det en strategisk utfordring for NATO, sa hun.

Pablo Martinez Monsivais, AP/NTB scanpix

Også mange amerikanske eksperter advarer mot å utpeke Kina som en militær fiende.

«Washington må ikke behandle Kina som en fiende. Ved å gjøre det er det mye mer sannsynlig at landet faktisk blir det,» skriver Doug Bandow fra den konservative tenketanken Cato Institute i journalen China US Focus.

Professor og forfatter Graham Allison frykter at det vi ser nå, er begynnelsen på begrepet han har kalt Thukydid-fellen: Når en stormakts hegemoni blir utfordret av en fremvoksende makt, er utfallet ofte krig.

Harvard-professoren har skrevet boken Destined for War om potensialet for konflikt mellom Kina og USA – og hvordan det kan unngås.

«Amerikanske politikere synes å frykte at de må leve i en verden uten fiender. Så Trump-regjeringen har blinket seg ut Folkerepublikken Kina», skriver Allison.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.