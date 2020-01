Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det, opplyser anleggsdirektør Bengt Hergart, som tok de første symbolske penselstrøkene foran frammøtt presse fredag, på en spesialbygget maleplattform som henger høyt over veien over brua. Togene går også over brua.

– En av tingene som gjør dette utfordrende, er togene som kjører her. De ferdes i 180 kilometer i timen og har en strømforsyning på 27.000 volt, sier Hergart.

Regningen for malingsprosjektet vil havne på rundt 420 millioner svenske kroner.